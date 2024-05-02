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Eşini canice öldürmüştü... Yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Sultanbeyli#Mehmet Temel#Cinayet
Eşini canice öldürmüştü... Yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 12:57

Sultanbeyli’de ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Hivda Temel'i aralarında yaşanan tartışmanın ardından boğarak öldüren Mehmet Temel (49) polis tarafından yakalandı. Temel'in şizofreni hastası olduğu belirlenirken, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Olay, Hasanpaşa mahallesinde 30 Nisan Perşembe günü saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri Hivda Temel’i (36) evinin kapısının önünde boğularak öldürülmüş halde buldu.Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada Hivda Temel’in birkaç aydır çocuklarıyla, boşanma aşamasındaki eşinden ayrı yaşadığı belirledi.

Polis ekipleri genç kadının sabah işe gitmek için evden çıktığını bu sırada kapıda karşılaştığı eşiyle tartışma yaşadığını belirledi. Evde bulunan çocukların tartışmayı duyduğu, ancak korkarak kapıyı açmadıkları dayılarını arayarak olayı haber verdikleri de öğrenildi.Polis tarafından yapılan çalışma sonucu, şüpheli Mehmet Temel yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli, poliste yapılan sorgusunda suçunu itiraf etti. Mehmet Temel'in çocuklarının babalarının şizofreni hastası olduğunu, tedavi gördüğünü, son zamanlarda ilaçlarını almadığını bildiklerini söylediği öğrenildi. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Sultanbeyli#Mehmet Temel#Cinayet

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