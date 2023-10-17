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Eşini bıçaklayan kocaya çevredekiler tarafından linç girişimi

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#Kadına Şiddet#Denizli#Linç Girişimi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2023 14:53

Denizli'de boşanmak istediği eşi Beytullah Ş. (26) tarafından cadde ortasında saçından sürüklenip, sırtından yaralanan ve boğazına bıçak dayanan Gülderen Ş. (26), çevredekiler tarafından kurtarıldı. Kalabalık, Beytullah Ş.'yi linç etmek istedi. O anlar cep telefonları ile görüntülendi, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, dün, Hacıkaplanlar Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Gülderen Ş. ile boşanmak istediği eşi Beytullah Ş. arasında caddede tartışma çıktı. Beytullah Ş. yanındaki bıçağı eşinin boğazına dayayıp, tehdit etti.

Eşini bıçaklayan kocaya çevredekiler tarafından linç girişimi

Çevredekiler olaya müdahale etmek isteyince, eşinin bir anlık dalgınlığından faydalanan Gülderen Ş. kurtulup kaçmaya başladı. Beytullah Ş. peşinden koştuğu eşini saçından yakalayıp, yoldan kaldırıma kadar sürükledi. Ardından da elindeki bıçağı tekrar eşinin boğazına dayadı. Çevredekilerin tekrar müdahale etmek istemesi üzerine Beytullah Ş., genç kadının sırtına birkaç kez bıçak darbesi vurdu. Bu sırada toplanan kalabalık bir esnafın dışarıda sergilediği kavanozları alarak Beytullah Ş.'ye fırlatıp durdurmaya çalıştı.

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Eşini bıçaklayan kocaya çevredekiler tarafından linç girişimi

DARBEDİLDİ

Eşinin elinden çevredekiler tarafından güçlükle kurtarılan Gülderen Ş., yakındaki bir markete götürüldü. Bu sırada sayıları giderek artan öfkeli kalabalık, Beytullah Ş.'yi yere yatırıp, darbetti. Beytullah Ş.'yi linç edilmekten yine araya giren vatandaşlar kurtardı. O anlar cep telefonlarıyla görüntülendi.

Eşini bıçaklayan kocaya çevredekiler tarafından linç girişimi

İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, Beytullah Ş.'yi gözaltına alırken, vatandaşları da sakinleştirdi. Bu sırada markette bulunan Gülderen Ş.'ye çevredekiler tarafından pansuman yapıldı. Gülderen Ş., ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Gülderen Ş.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Beytullah Ş.'nin ise tedbir amacıyla bir süre yoğun bakım ünitesinde tutulacağı bildirildi.

Eşini bıçaklayan kocaya çevredekiler tarafından linç girişimi

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Öte yandan, Beytullah Ş.'nin eşini saçından sürükleyip, boğazına bıçak dayadığı anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

Eşini bıçaklayan kocaya çevredekiler tarafından linç girişimi

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#Kadına Şiddet#Denizli#Linç Girişimi

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