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Eşini bıçakladı karne törenine gitti

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#Bursa#Karne#Bıçaklama
Eşini bıçakladı karne törenine gitti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2023 07:00

Bursa'nın İnegöl ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayıp kaçan Ümit Ü., ortaokul öğrencisi kızının karne törenine gelince yakalandı.

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde geçen salı günü saat 15.00 sıralarında Ümit Ü., boşanma aşamasında olduğu eşi Yasemin Ü. ile barışmak için buluştu. Çift arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Ümit Ü. yanındaki bıçakla eşini kalçasından yaraladı. Yasemin Ü. kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yasemin Ü. hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından otomobiliyle kaçan Ümit Ü., sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eşinin kızıyla ilgilenmediğini ve kendisini hapse attırmaya çalıştığını öne sürdü. Yasemin Ü., tedavisinin ardından taburcu oldu.

Polis olayla ilgili çalışmalarını sürdürürken, Ümit Ü., dün sabah saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi Altı Eylül Ortaokulunda eğitim gören kızı Elif’in karne törenine gitti. Ümit Ü., okul çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ümit Ü.’nün üzerinde yapılan aramada kurusıkı tabanca ve bıçak ele geçirildi.      

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#Bursa#Karne#Bıçaklama

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