Eşine ve kızına bıçakla saldıran kişiyi yaralamıştı! Tolga Daşkıran o anları anlattı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Perde arkası ortaya çıktı Dikkat çeken Türkiye, Rusya ve İsrail detayıPerde arkası ortaya çıktı! Dikkat çeken Türkiye, Rusya ve İsrail detayı#Kureyşi
Kar kalınlığı 7 metreyi buldu Böylesi görülmedi... Meteorolojiden çok önemli uyarıKar kalınlığı 7 metreyi buldu! Böylesi görülmedi... Meteoroloji'den çok önemli uyarı#Meteoroloji
Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldüElon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'#Elon Musk
Son dakika: Ayşenur Arslanın tepki çeken Türk Mukavemet Teşkilatı sözlerine suç duyurusuSon dakika: Ayşenur Arslan'ın tepki çeken Türk Mukavemet Teşkilatı sözlerine suç duyurusu#Türk Mukavemet Teşkilatı
Bakan Soylu talimat vermişti... Harekete geçildi: Eş zamanlı baskınBakan Soylu talimat vermişti... Harekete geçildi: Eş zamanlı baskın#Uyuşturucu
Dünya savaşı Biden uyardı: Orayı derhal terk edinDünya savaşı! Biden uyardı: Orayı derhal terk edin#Joe Biden
Dehşet saçan kocayı yaralamıştı Tolga Daşkıran o anları anlattıDehşet saçan kocayı yaralamıştı! Tolga Daşkıran o anları anlattı#Eskişehir
29 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Her terörist için kaçınılmaz son bellidir29 terörist etkisiz hale getirildi! MSB: Her terörist için kaçınılmaz son bellidir#MSB
Suikastta üniformalı çete iziSuikastta üniformalı çete izi#Halil Falyalı
Bakan Soylu isyan etti: Biz senin deneme tahtan mıyızBakan Soylu isyan etti: Biz senin deneme tahtan mıyız?#İçişleri Bakanlığı
LeBron Jamesten Kevin Durante büyük oyun Kahkahaya boğuldu...LeBron James'ten Kevin Durant'e büyük oyun! Kahkahaya boğuldu...#NBA All-Star
Uzmanlar uyardı Bu yıl resmen akın edecekler, elinizi çabuk tutun...Uzmanlar uyardı! Bu yıl resmen akın edecekler, elinizi çabuk tutun...#Turizm
Son dakika... Sanayi üretimi verisi belli olduSon dakika... Sanayi üretimi verisi belli oldu#Sanayi Üretimi
On binlerce kişinin ölümüne neden oldu... İlk kez görüntülendiOn binlerce kişinin ölümüne neden oldu... İlk kez görüntülendi!#Fukuşima Nükleer Santrali
Eski masaj terapisti konuştu: Hiç giyinmez ve sürekli cinsel hayatımı sorgulardıEski masaj terapisti konuştu: Hiç giyinmez ve sürekli cinsel hayatımı sorgulardı#Prens Andrew
HABERLERGündem Haberleri

Eşine ve kızına bıçakla saldıran kişiyi yaralamıştı! Tolga Daşkıran o anları anlattı

#Eskişehir#Tolga Daşkıran#Kadına Şiddet

Eskişehir’de eşi ve kızını sokak ortasında bıçaklayan Abdulkadir Ahmadi'yi (62), engel olmaya çalışırken çıkan arbedede sırtından bıçakla yaraladığı suçlamasıyla tutuklanan ve 3 gün sonra tahliye edilen Tolga Daşkıran (19), yaşadıklarını anlattı. Kadını yerde bıçaklanırken gördüğünde daha önce şiddet gören annesinin gözünün önüne geldiğini anlatan Daşkıran, “Annem de zamanında şiddet görmüştü. Zaten o kadında da kendi annemi gördüm. Annem koşarken, gözümün önüne geldi” dedi. Shannaz Nazari ise ifadesinde Tolga Daşkıran’ın, kendisini ölümden kurtardığını belirtip, “Orada bulunan gençler eşimi tuttu. Tutmasalardı beni muhtemelen öldürecekti” diyerek eşinden şikayetçi oldu.

Haberin Devamı

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde geçen 5 Şubat akşamı Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi sokakta ortasında eşi Shannaz Nazari ve kızı Nasimgül Ahmadi’yi bıçakla yaraladı. Bu sırada caddedeki Tolga Daşkıran ve arkadaşı Hüseyin Şahin (17) kadınların çığlıklarını duyarak olaya müdahale etti. Hüseyin Şahin, yere düşürdüğü Abdulkadir Ahmadi tarafından ayak bileğinden bıçaklandı. Tolga Daşkıran ise çıkan arbedede Abdulkadir Ahmadi'yi bıçakladı. Olayın ardından tutuklanan Tolga Daşkıran, önceki gün avukatının yaptığı itirazın kabul edilmesi üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, olayın meşru müdafaa hükümleri çerçevesinde değerlendirildiği belirtilerek, “Başkasının hayatına yönelik vuku bulan haksız bir saldırıyı defetmek kastı ile işlediği hususunda ciddi deliller bulunduğundan meşru müdafaa hükümleri çerçevesinde bu aşamada yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verilmiş olup yargılamasının tutuksuz yapılacağına karar verilmiştir” denildi.

Haberin Devamı

“DUR YAPMA’ DİYE BAĞIRDIK AMA O KESİNLİKLE DİNLEMEDİ”

Ailesine kavuşan Tolga Daşkıran, yaşadıklarını anlattı. Tramvaydan indikten sonra olay sırasında yanında olan arkadaşı Hüseyin Şahin ile kadın çığlığı duyduklarını belirten Daşkıran, “Bir kadının canının gittiğini gördüm, bir kadının çığlıklarını duydum. Kendi annem gözümün önüne geldi. Arkadaşımla olaya müdahale etmek istedik. Arkadaşım yaralandı. Arkadaşımın yaralandığını, bir kızın ve bir kadının yaralandığını gördüm. Biz çığlıkları duyduktan sonra olay yerine doğru giderken ‘Dur, yapma’ diye bağırdık ama karşı taraftaki kişi hiçbir şekilde dinlemedi. Adam kadının üzerine oturmuş şekildeydi. Hüseyin onu üzerinden almak isterken bacağından yaralandı sonra bıçağı bana doğrulttu, salladı. Ben bir adım geri attım. Bıçağı görünce ben de müdahale etmek zorunda kaldım. Cezaevine ilk girdiğim gün çok sıkıntılı bir süreçti. ‘Ben ne yaptım?’ dedim. O zamana kadar yaşadığım hayat film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Annemler acaba ne yapıyor? Babam ne yapıyor? Hüseyin’in bacağı nasıl oldu?’ O kadının durumu, kızının durumu nasıl? Adamın durumu nasıl? Hep bunları düşündüm. Hep dışarıdakileri düşündüm, hiçbir zaman kendimi düşünmedim. Benim sonum ne olacak? Bunu ikinci gün düşünmeye başladım” dedi.

Haberin Devamı

İlgili Haber

Son dakika... İkinci Kadir Şeker olayında flaş gelişme Tolga Daşkıran tahliye edildiSon dakika... İkinci Kadir Şeker olayında flaş gelişme! Tolga Daşkıran tahliye edildiHaberi görüntüle

‘KADINA ŞİDDETE KARŞIYIM’

Tahliye olmasının ardından cezaevi kapısında annesiyle yaşadığı duygusal anları da anlatan Daşkıran, “Cezaevi kapısından ilk çıktığım an annem ‘Oğlum’ diye bağırdı. Ağlıyordu zaten. Ben de ağlasam daha kötü olacaktı. Zaten bayılacak dereceye geldi bir ara. Tuttum annemi. Dedim, ‘Ağlama anne. Bitti, çıktım’. Annemi teselli etmeye çalıştım. Babam sarıldı, Hüseyin sarıldı. Ne kadar çok sevildiğimi anladım. Hiç tanımadığım insanlar paylaşmış. Bundan aşırı derece gurur duydum. Hiç tanımadığım insanların anneleri, kız kardeşleri çok güzel dileklerde bulunup dualar ettiler. Allah bunu kimseye yaşatmasın, kimseyi bu duruma düşürmesin. Kadınlara şiddete çok karşıyım. Küçüklükten gelen bir şey bu. Annem de zamanında şiddet görmüştü. Zaten o kadında da kendi annemi gördüm. Annem koşarken, gözümü önüne geldi. Hayatım gözümün önünden geçti. Bu zamana kadar kimseye ne bir şiddette bulundum, kadına kıza şiddet göstereni de uyardım. Kesinlikle karşıyım yani, kadına şiddete kesinlikle ve kesinlikle karşıyım. Sonuna kadar dik duracağıma da söz veriyorum” diye konuştu.

Haberin Devamı

Eşine ve kızına bıçakla saldıran kişiyi yaralamıştı Tolga Daşkıran o anları anlattı

HAYALİ ASKER OLMAK

Ailesiyle yeniden bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Tolga Daşkıran, asker olma hayali taşıdığını söyledi. Süreç tamamlandıktan hayali olan askerlik için elinden geleni yapacağını kaydeden Daşkıran, “Askerlik sürecinde sicil çok önemli. İnşallah Türk adaleti bunu benim sicilime işlemez. Vatanım ve milletime çok hayırlı bir asker olmak istiyorum. Bu benim küçüklük hayalim. Askeri üniformalı birini görünce kalbim çok hızlı atıyor. Çok değişik duygular yaşıyorum” dedi.

EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLAN KADIN: ONLAR OLMASA BENİ ÖLDÜRECEKTİ

Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi’nin bıçakla ağır yaraladığı eşi Shannaz Nazari (47) de hastanedeki tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlattı. İlk ifadesine Tolda Daşkıran’ın kendisini ölümden kurtardığını anlatan Nazari, "Eşim Abdulkadir Ahmadi ile bu olaydan önce de zaman zaman aramızda maddi imkansızlıklardan dolayı tartışmalar oldu. Yine zaman zaman beni dövdüğü oldu. Ancak eşimin darbetmesinden dolayı resmi makamlara çocuklarımın huzuru kaçmasın, diye hiç başvurmadım. Olay günü sabahı eşimle birlikte daha önceden boşanmış olan ve aynı mahallede çocuklarıyla birlikte yaşayan eski eşimden olan kızımı evlendirmek için konuşmaya başladık. Ben kızımın artık yaşının ilerlediğini isteyenlerinin olduğunu belirterek evlendirmek istediğimi söyledim. Kendisi önce karşı çıktı ve çocuklarıyla birlikte güzel bir şekilde yaşadığımızı ve evlenmesine gerek olmadığını karşı çıktı” dedi.

Haberin Devamı

Olay günü yaşadıklarını anlatan Nazari, kendisini öldürmek isteyen eşinden şikayetçi olduğunu belirterek, “Olay günü tramvaydan kızım Nasimgül ile birlikte indiğimizde caddenin karşısına doğru yürüdüğümüz sırada eşim Abdulkadir Ahmadi’nin yaklaşık 10 metre karşıda elinde bıçakla bana doğru baktığını ve yürüdüğünü fark ettim. Direkt yanıma doğru koştu ve ittirerek yere düşürdü. Elindeki bıçakla sol elime vurdu. Bu sırada çevredeki 3-5 kişi eşimi tutmaya çalıştılar. Ancak ellerinden kurtuldu ve ben bu sırada ayağa kalkmıştım. Kaçmama fırsat vermeden üzerime gelince tekrar yere düştüm. Bu seferde elindeki bıçağı direk karın bölgeme doğru sapladı. Orada bulunan gençler eşimi tuttular. Eğer tutmasalardı beni muhtemelen öldürecekti. Can haliyle ayağa kalktım ve korku ile biraz yürümeye çalıştım. Bu sırada eşim kızımı da sırtından bıçakla yaraladı. Ben yaralandığımı ve kan kaybettiğimi anladığımda yere yığıldım ve ambulansla hastaneye götürüldüğümü hatırlıyorum" diye konuştu.

Haberin Devamı

‘BENİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI’

Eşi Abdulkadir Ahmadi’nin işitme engelli olduğunu ve plastik şişe toplayıp evi geçindirdiğini anlatan Shannaz Nazari, “Duyma engelli olduğu içinde eşim konuşmakta zorluk çeker. Türkçe de bilmez. Ben kendisiyle az da olsa işaret diliyle ve çok az duyma yetisi olduğu içinde bağırarak anlaşırım. Beni bıçakla yaralayıp öldürmeye çalışan eşim Abdulkadir Ahmadi’den davacı ve şikayetçiyim” dedi.

Öte yandan eşini ve kızını sokak ortasında bıçaklayan Abdulkadir Ahmadi'nin arbedede bıçaklanmasının ardından markete girdiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Markete yaralı olarak giren Ahmadi’nin sedyeyle çıkarılarak ambulansa alındığı görüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eskişehir#Tolga Daşkıran#Kadına Şiddet

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldü

Elon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'

#Elon Musk
“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

#Erol Köse
Falyalı cinayetinde ‘Söylemez’ izi çıktı

Falyalı cinayetinde ‘Söylemez’ izi çıktı

#Halil Falyalı

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldü

Elon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'

#Elon Musk
“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

#Erol Köse
Falyalı cinayetinde ‘Söylemez’ izi çıktı

Falyalı cinayetinde ‘Söylemez’ izi çıktı

#Halil Falyalı