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'Eşim beni öldürecek' diye ihbarda bulunan kadından haber alınamıyor

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#Sakarya#Leyla Demir#Kadına Şiddet
Eşim beni öldürecek diye ihbarda bulunan kadından haber alınamıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2024 15:30

Sakarya’da, eşi S.D.'nin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini söyleyen Leyla Demir (56), kayboldu. Ekiplerin 1 haftadır aradığı Leyla Demir'in ihbarıyla şüpheli olarak gözaltına alınan eşi serbest bırakıldı.

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Adapazarı ilçesi Doğancılar Mahallesi'nde oturan Leyla Demir, 13 Şubat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp eşi S.D.'nin kendisini darbettiğini ve öldüreceğini ihbar etti. Adrese giden jandarma ekipleri, Leyla Demir’i bulamadı. Şüpheyle gözaltına alınan S.D., jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Eşim beni öldürecek diye ihbarda bulunan kadından haber alınamıyor

Leyla Demir’in bulunması için, 13 Şubat akşamı çalışma başlatıldı. Aramaların ilk gününde kadının başörtüsü ve cep telefonu, evlerinin yakınındaki Sakarya Nehri’nin kenarında bulundu. Bir haftadır süren aramalara, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, İHH, SAKE ve dalgıç polisler olmak üzere 28 kişilik ekip katıldı. Çalışmalarda ayrıca iz takip köpekleri, 8 araç, 3 bot ve 1 dron da kullanıldı. Doğancılar Mahallesi'nin etrafındaki ormanda ve Sakarya Nehri kenarlarındaki çalışmalarda Leyla Demir, bulunamadı. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor. 

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Eşim beni öldürecek diye ihbarda bulunan kadından haber alınamıyor

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#Sakarya#Leyla Demir#Kadına Şiddet

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