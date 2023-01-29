Eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayan kadın isyan etti: Hayatımı mahvetti

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Şehriban Bilge (27) eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle 7 ay önce Diyarbakır’dan İstanbul’a abisinin yanına gelmişti. Kocası Nurettin Bilge boşanma aşamasındaki eşinin peşini bırakmamıştı. Geçen çarşamba günü Nurettin Bilge, takip ettiği eşi, iki çocuk annesi Şehriban Bilge’ye Sancaktepe’de peş peşe 7 el ateş ederek olay yerinden kaçmıştı. Bacaklarından yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

‘ELİNDEN ZOR KAÇTIM’

Uzaklaştırma kararına rağmen silahlı saldırıya uğrayan Şehriban Bilge, tedavi gördüğü hastanede yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Adresimi gizledim, telefonumu gizledim. Ben servis beklerken caddede birdenbire karşıma çıktı. Hiçbir şekilde konuşmadan silahı çıkarıp defalarca kez ateş etti. Çocuklarıma kavuşmak istiyorum. Ne olur duyun sesimi. Çok korkuyorum, ölmek istemiyorum. Bununla da sınırlı kalmayacak, biliyorum tekrar öldürmek için gelecek. 15 yaşımdan bu yaşıma kadar hayatımı mahvetti. Sürekli şiddet gösterdi, sırtımdan bıçakladı. Telefon kullanmama izin vermiyordu. Sabah kapıyı kilitleyip akşam gelince açıyordu. En son beni boğuyordu, elinden zor kaçtım. Hiçbir şekilde can güvenliğim yok. Defalarca kez şikâyet ettim. Defalarca kez savcılık karşısına çıktım. Uzaklaştırma kararı vardı. Yakalanıp hak ettiği cezaya çarptırılmasını istiyorum.”