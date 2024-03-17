Eşi kollarında ölen Leyla yaşama zeytin fidanlarıyla tutundu

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KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde en büyük yıkımın olduğu yerlerden biri Gaziantep’in Nurdağı ilçesiydi. İlçeye bağlı İçerisu köyü Molla obasında bulunan 14 evin 13’ü yerle bir oldu. Evi yıkılanlardan biri de 53 yaşındaki Leyla Yalvaç’tı. Leyla- Hasan Yalvaç çifti ile 16 yaşındaki lise ikincisi sınıf öğrencisi kızları Cansu Gül, depreme uykuda yakalandı. Leyla ile kızı Cansu Gül, 1 saat sonra yardıma gelen komşuları tarafından enkazdan çıkarıldı. Ancak eşi Hasan Yalvaç enkaz altında hayatını kaybetti. Herkes köyü terk ederken o hiçbir yere ayrılmadı, tek başına kaldı. Çiftçilikle 4 kızını okutan, eşinin hayalleri için köyünü terk etmeyen Leyla Yalvaç, hikâyesini Hürriyet’e anlattı.

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HASANIMIN HAYALİYDİ

“Eşim, zeytin ağaçlarını çok severdi. ‘Zeytin bahçemiz olsun’ derdi. Eşimin hayalini gerçekleştirmek için köyü terk etmedim, konteynerde yaşıyorum. Evin önündeki bahçeyi düzenledim zeytin ağacı dikmek için. Param yoktu, imkânım yoktu. O sırada Türk Kızılay ekibi geldi. Bu isteğimi onlara anlattım, sağ olsunlar bana 150 zeytin fidanı aldılar. Bahçeme diktim, eşim için gözüm gibi bakıyorum şimdi. Her gün fidanlarla ilgileniyorum. Eşimin, hayalini ve hatıralarını böyle yaşatıyorum. İlkokul mezunuyum. İçimde ukde kalmıştı. 4 kızım bir oğlum var. Çiftçilik yaparak hepsini okuttum. Büyük iki kızım ve oğlum üniversiteyi bitirdiler. Küçük iki kızımdan biri bu sene üniversite sınavına girecek, diğeri lise ikide. Ben okuyamadım ama kızlarım okuyacak, meslek sahibi olacaklar.”

ANILARIMI BIRAKIP GİDEMEM

Leyla Hanım, köyünü terk etmeyi hiç düşünmüyor, “Burada anılarım var, yaşanmışlıklarım var. Bırakıp gidemem” diyor.

TÜRK KIZILAY’DAN KADINLARA DESTEK

- Türk Kızılay, depremden sonra büyük zarar gören tarım ve hayvancılığın bölgede tekrar canlanması için çiftçi nakit destek programı başlattı. Bu kapsamda Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Osmaniye ve Malatya’da başta kadınlar olmak üzere çiftçilere tohum, gübre, yem, ilaç ve tarımsal ekipman alımları desteği verdi. Şu ana kadar 860 çiftçiye toplamda 22 milyon 980 bin lira destekte bulunuldu.

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