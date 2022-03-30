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Esenyurt'ta usulsüzlük yapan 6 polis memuru tutuklandı

#Polis#Esenyurt#Usulsüzlük
Esenyurtta usulsüzlük yapan 6 polis memuru tutuklandı

Esenyurt'ta Suriyeli iki kişinin aracına uyuşturucu ve sahte para koydukları belirlenen 6 polis tutuklandı. Polislerin araçtaki parayı tutanaklara da eksik geçirildiği tespit edildi

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Esenyurt'ta 13 Mart'ta denetimler sırasında polis ekipleri, içinde Suriye uyruklu Muhammed Nadir Hamud ve Maher El Samman'ın bulunduğu aracı durdurdu. İddiaya göre, polisler arama sırasında araca uyuşturucu ve sahte para koydu.

İki Suriyelinin üzerinden çıkan 9 bin 156 Dolar ve 33 bin 900 TL de tutanaklara 3 bin 456 dolar ve 14 bin 770 TL olarak geçirildi. Gözaltına alınan Muhammed Nadir Hamud ve Maher El Samman polislerden şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü inceleme başlattı. 6 polis hakkında adli ve idari soruşturma yapıldı. Olayı gerçekleştirdiği öne sürülen Burhan A., İlhami Y., Ekrem Y., Emrah A., Mehmet Salih G. ve Mehmet S. 29 Mart'ta sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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#Polis#Esenyurt#Usulsüzlük

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