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Esenyurt'ta şüpheli ölüm! Gizem Özdemirci evinde ölü bulundu

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#Esenyurt#Gizem Özdemirci#Şüpheli Ölüm
Esenyurtta şüpheli ölüm Gizem Özdemirci evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2023 12:41

İstanbul Esenyurt'ta kendisinden haber alınamayan Gizem Özdemirci (31), aynı sitede yaşayan ablası tarafından evinde ölü bulundu. Polis ekipleri, Gizem Özdemirci'nin şüpheli ölümü üzerine çalışma başlattı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sabah saatlerinde işe gelmeyen Gizem Özdemirci, aynı iş yerinde çalıştığı ağabeyi tarafından defalarca aranmasına rağmen cevap vermedi. Ağabey Özdemirci, ablasını arayarak kız kardeşinden haber alamadığını söyledi.

Aynı sitede yaşayan Gizem Özdemirci'nin ablası anahtarla kapıyı açarak içeriye girdi. Daireye giren abla Özdemirci'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri dairede inceleme yaparken, Gizem Özdemirci'nin cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı. Polis ekipleri Gizem Özdemirci'nin şüpheli ölümü üzerine başlattığı çalışmalar devam ediyor.

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#Esenyurt#Gizem Özdemirci#Şüpheli Ölüm

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