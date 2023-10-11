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Esenyurt’ta parmaklıkların arasından geçen hırsız 'pes' dedirtti

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#Esenyurt#Polis#Hırsız
Esenyurt’ta parmaklıkların arasından geçen hırsız pes dedirtti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2023 10:36

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kilitli kapıdan geçemeyince merdiven parmaklıklarının arasından sürünerek geçen hırsız, görenleri şaşkına çevirdi. Apartmandan ayrılan şahıs kayıplara karışırken yaşanan o hırsızlık anları ise binanın güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz şahıs, bir apartmandan içeri girdi. Asansör ile en üst kata çıkan şüpheli, kattaki eşyaları incelemeye başladı. Çatı katına çıkmak isteyen şahıs, merdivendeki kapının kilitli olduğunu fark etti. Kapı ile merdiven demirini yerinden çıkarmak için bir süre uğraşan hırsız, istediğini yapamayınca bu kez parmaklıkların arasından sürünerek girmeyi denedi. Demir parmaklığın arasından güçlükle giren şüpheli yukarı çıktı.

Üst katta bulduğu klima borularını ve asansör motorunu alan şahıs, bir süre sonra aşağı indi. Aynı yöntem ile merdiven demiri arasından dışarı sürünerek çıkan hırsız, aldığı eşyaları da çıkararak merdivenden aşağı indi. 

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#Esenyurt#Polis#Hırsız

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