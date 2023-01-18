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Esenyurt'ta otomobil önce yayaya sonra da mobese direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

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#Esenyurt#Otomobil#Kaza
Esenyurtta otomobil önce yayaya sonra da mobese direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2023 03:10

Esenyurt'ta iddiaya göre hızla ilerleyen otomobil, önce yolun karşısına geçmeye çalışan M.D.'ye, ardından da refüjdeki mobese direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan M.D. hayatını kaybederken, otomobilin sürücü ile yanında bulunan kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamera görüntüsüne saniye saniye yansıdı.

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Kaza, Doğan Araslı Bulvarı'nda saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bulvarda hızla ilerleyen Akın G.'nin kullandığı 34 AKN 088 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen M.D. isimli kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle M.D. yola savrularak ağır yaralanırken, kontrolden çıkan otomobil refüjdeki mobese direğine çarparak durdu. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Akın G. ve yanında bulunan S.Ç. de yaralandı. Çevredekiler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilin çarptığı M.D.'ye ve otomobildeki yaralılara müdahale etti. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan M.D. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde ikinci bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Kazaya karışan otomobil bulunduğu yerden kaldırılırken, belediye ekipleri de devrilen mobese direğine müdahale etti.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

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Kazanın meydana geldiği anlar güvenlik kamera görüntüsüne saniye saniye yansıdı. Görüntüler de yayanın yolun karşısına geçtiği esnada hızla gelen otomobilin çarptığı görülüyor. Polis ekipleri Kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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#Esenyurt#Otomobil#Kaza

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