Esenyurt'ta minibüsle otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Kaza saat 08.00 sıralarında Akçaburgaz Mahallesi, Alkop Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.E. (39) kullandığı 34 GMC 05 plakalı otomobille yolu kısaltmak için caddeden dönüş yapmak istedi. Hatalı dönüş yapan sürücünün kullandığı otomobile Cengiz Bilgili'nin kullandığı 34 HS 8884 plakalı servis minibüsü çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle minibüs otomobili yaklaşık 15 metre sürükledikten sonra durabildi. Sürücü O.E. araç içinde sıkışırken minibüste bulunan 7 işçi hafif şekilde yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ağır yaralandığı öğrenilen sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, diğer 7 yaralıdan bazıları ayakta tedavi edildi, bazıları ise başka araçlarla hastaneye götürüldü.

Yaşanan kazayı anlatan servis minibüsü sürücüsü Cengiz Bilgili, "Ara yoldan çıkarak caddeden ters yöne girerek, dönüş yapmaya çalıştı. Sürekli kazalar oluyor zaten önlem alınması lazım. 200-300 metre ilerden dönmek varken buradan kestirmeden dönmeye çalışıyor. Bende 7 yaralı vardı. Bir de diğer sürücü var onun durumu ağırdı. İtfaiye çıkardı. Bendekiler hafifti. Hastaneye gönderdik. Haber bekliyoruz." diye konuştu.

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