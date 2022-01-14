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Esenyurt'ta mahallelinin korkusu haline gelen metruk bina yıkıldı

#İstanbul#Esenyurt#Esenyurt Kaymakamı
Esenyurtta mahallelinin korkusu haline gelen metruk bina yıkıldı

Esenyurt'ta, uyuşturucu kullanıldığı ve fuhuş yapıldığı iddia edilerek, mahallenin korkusu haline gelen metruk bina, Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül'ün talimatı ile yıkıldı.

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Yenikent Mahallesi 710. Sokak'ta bulunan metruk bina, iddiaya göre uyuşturucu bağımlılarının meskeni ve fuhuş yuvası haline geldi. Bina içerisinde alkol şişeleri, uyuşturucu içimimde kullanılan malzemeler ile yataklar olduğu görüldü. Akşam saatlerinde metruk bina önünde toplanan mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Esenyurtta mahallelinin korkusu haline gelen metruk bina yıkıldı

Gelen polis ekipleri de metruk bina içerisinde incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili başlatılan çalışmanın ardından Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül'ün talimatı üzerine söz konusu metruk bina, ekipleri tarafından yıkıldı. Kaymakam Karagül, yıkım çalışmalarını yerinde takip etti.

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#İstanbul#Esenyurt#Esenyurt Kaymakamı

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