Dünya nefesini tuttu Fed'i izliyor! Fed ne zaman faiz artırabilir?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Dünya nefesini tuttu Fedi izliyor Şimdi ne yapacakDünya nefesini tuttu Fed'i izliyor! Şimdi ne yapacak?#FED Faiz Kararı
Fatih Terimin vedasındaki şifreler Son imza ne anlama geliyorFatih Terim'in vedasındaki şifreler! Son imza ne anlama geliyor?#Fatih Terim
Omicron PCR testlerini de etkiledi Ağızdan mı, burundan mı etkili | 3 SORU 3 YANITOmicron PCR testlerini de etkiledi! Ağızdan mı, burundan mı etkili? | 3 SORU 3 YANIT#Koronavirüs
Türkiye’nin ilk istihbarat gemisi hizmete giriyor Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalarTürkiye’nin ilk istihbarat gemisi hizmete giriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar#Cumhurbaşkanı
Anıtkabirdeki görüntüler çok konuşulmuştu... Görevden alındılarAnıtkabir'deki görüntüler çok konuşulmuştu... Görevden alındılar#MSB
Milyonların gözü Mecliste Zam farkları ne zaman ödenecek İşte son durum...Milyonların gözü Meclis'te! Zam farkları ne zaman ödenecek? İşte son durum...#Memur
Neden hâlâ oynuyor 34 yaşına geldi Baba Djokovicin sözleri oğlunu bile utandırdı'Neden hâlâ oynuyor? 34 yaşına geldi' Baba Djokovic'in sözleri oğlunu bile utandırdı#Novak Djokovic
Sahte doçent için karar verildiSahte doçent için karar verildi!#Zehra Zulal Atalay Laçin
Bakan Nebatiden önemli enflasyon yorumu KDV düzenlemesi neler getirecekBakan Nebati'den önemli enflasyon yorumu! KDV düzenlemesi neler getirecek?#Nureddin Nebati
Hemşire akrabasıyla ilaç taşımış… Skandal karelerin ardından bir bağlantı daha ortaya çıktıHemşire akrabasıyla ilaç taşımış… Skandal karelerin ardından bir bağlantı daha ortaya çıktı!#Terör
Fatihte yangında can pazarı Korku dolu anlar: Dakikalarca tutundu ama...Fatih'te yangında can pazarı! Korku dolu anlar: Dakikalarca tutundu ama...#Yangın
Transparan Beren Partiye damga vurdu...Transparan Beren! Partiye damga vurdu...#Beren Saat
Erkek çocuk doğuramadığı için sarayını terk etmek zorunda kalmıştıErkek çocuk doğuramadığı için sarayını terk etmek zorunda kalmıştı#Prens Andrew'nun Unvanları Alındı
Oyunu açan şaşırdı, milyonların karşısına Ahmet Çalık mesajı çıktıOyunu açan şaşırdı, milyonların karşısına 'Ahmet Çalık' mesajı çıktı#Easports
Elon Muskın tweeti Dogecoini uçurdu İşte son durum...Elon Musk'ın tweeti Dogecoin'i uçurdu! İşte son durum...#Kripto Para
HABERLEREkonomi Haberleri

Dünya nefesini tuttu Fed'i izliyor! Fed ne zaman faiz artırabilir?

#FED Faiz Kararı#Faiz Artırımı#Jerome Powell
Dünya nefesini tuttu Fedi izliyor Fed ne zaman faiz artırabilir
Şenay ZERENBarış ÖZKAN

ABD kanadından gelen veriler ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları, piyasaların faiz artırım beklentisinin zamanlamasını öne çekerken; Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan ve Gedik Yatırım Başekonomisti Serkan Gönençler Fed'in faiz artırımının zamanlamasıyla ve Fed politikalarıyla ilgili görüşlerini hurriyet.com.tr'ye açıkladılar.

Haberin Devamı

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) ne zaman faiz artırımı yapacağına kilitlenmiş durumda… Fed Başkanı Jerome Powell, aralık ayı toplantısında varlık alımlarını azaltma (tapering) hızını ikiye katlayarak 30 milyar dolara yükselttiği ve 2022 yılı için 3 faiz artışı öngördüklerini belirtmişti. Böylelikle, Fed’in tahvil alımları mart ayında sonlanacak olurken; Başkan Powell, faiz artırımlarının zamanlaması için ‘enfasyon’ ve ‘istihdam’ verilerinin takip edeceğini belirtti.

ABD tarafında gelen son veriler, istihdam piyasasında toparlanmaya ve enflasyonda yaşanan yükselişin hala endişe verici düzeyde olduğunu gösterirken; piyasalarda Fed’in faiz artırımını öne çekebileceği beklentisi oluştu. Piyasalar, daha önce Fed'den ilk faiz artırımını mayıs ayında beklerken; özellikle enflasyonun 39 yılın zirvesindeki seyrini koruması dengeleri değiştirdi; yani Fed’in enflasyondaki yükselişin önüne geçebilmek için, faiz artırımına beklenenden önce başlayarak, daha sıkı bir para politikasına geçebileceği öngörülüyor. Halihazırda ekonomistlerin beklentisi, Fed’in mart ayında faiz artırımlarına başlayabileceği, 3 beklenen faiz artırımlarını 4’e çıkarabileceği ve 2022’de yapılması beklenen toplamda yüzde 0,75 faiz artırım oranını yükseltebileceği yönünde değişmiş görünüyor.

Haberin Devamı

Dünya nefesini tuttu Fedi izliyor Fed ne zaman faiz artırabilir

‘BİLANÇO KÜÇÜLTME’ MESAJI KRİTİK

Fed Başkanı Powell, geçtiğimiz günlerde Senato Bankacılık Komitesi’de yaptığı konuşmada ‘faiz artırımı’ ve ‘bilanço küçültme’ ile ilgili piyasaların sürpriz sayabileceği açıklamalarda bulundu.

Powell, “Zaman içinde faiz oranlarını daha fazla yükseltmek zorunda kalırsak, yapacağız. Enflasyonu geri çekmek için araçlarımızı kullanacağız” şeklinde değerlendirirken; Fed’in bilançosunu küçültme planları ile ilgili gelen soruya, bu yıl bunun başlamasına izin verileceğini duyurdu. Başkanın bu mesajı, merkez bankasının faizleri yükseltmeye başlamasından kısa bir süre sonra, bilanço küçültmeye başlamayı tercih edebileceği şeklinde yorumlandı. Fed’in 8,77 trilyon dolarlık bilançosu bulunuyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Altın fiyatlarında neler oluyor Fedin faiz artırma ihtimali fiyatlandı mıAltın fiyatlarında neler oluyor? Fed'in faiz artırma ihtimali fiyatlandı mı?Haberi görüntüle

Fed’in bir sonraki toplantısı 25-26 Ocak tarihinde yapılacak. Bu toplantıda Fed’in ve Başkan Powell’ın faiz artırımı, enflasyon ve bilanço küçültme ile ilgili mesajları öncelikli olarak takip edilecek.

Dünya nefesini tuttu Fedi izliyor Fed ne zaman faiz artırabilir

BİLANÇO MÜDAHALESİNİN ÖLÇÜSÜ ÖNEMLİ OLACAK
Enver Erkan – Tera Yatırım Başekonomisti

Dünya nefesini tuttu Fedi izliyor Fed ne zaman faiz artırabilir

Bir neslin en yüksek enflasyonu elbette tedirginlik verici, bu nedenle 16 Mart’taki Fed toplantısında bir dizi faiz artırımı serisinin başlamasına yönelik beklenti, Fed fon vadeli işlemleri tarafında iyice ağırlıklandırılmış durumda. Enflasyonla mücadele için işgücü piyasasını odağını, fiyatlar önceliğine doğru kaydıran Fed, sıkılaşmanın ilk adımlaması olarak aralık ayında 120 milyar dolarlık tahvil programında aylık indirimi ikiye katlayarak 30 milyar dolara çıkarmıştı. Bu da alımların iki ay sonra sonlanması anlamına geliyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Kripto paralarda neler oluyor İşte Dogecoini yükselten sebepKripto paralarda neler oluyor? İşte Dogecoin'i yükselten sebepHaberi görüntüle

TÜFE’nin görüntüsü Fed’in planlarını değiştirecek ölçütte değil, bundan sonraki aşamada para politikasında normalleşmenin kademesinin nasıl ilerletileceğine bakmak gerekecek. Yani bilanço küçültmesi… 14-15 Aralık Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanaklarında da güçlenen ekonomi ve yüksek enflasyonun faiz artırımlarının beklenenden daha erken ve hızlı gerçekleşmesine neden olabileceği vurgusu ön plana çıkmıştı. Ancak, Fed açısından işin fiyatlara dahil olmayan kısmı bilanço müdahalesi. Bunu ne sertlikte ve ne ölçüde yapacak, halen belli değil. Fed üyelerinin çoğunluğu ise, enflasyonun bozucu etkilerinden kaçınılması gerektiğini düşünüyor.

4 FAİZ ARTIRIMI BEKLİYORUZ
Serkan Gönençler – Gedik Yatırım Başekonomisti

Haberin Devamı

Dünya nefesini tuttu Fedi izliyor Fed ne zaman faiz artırabilir

2022’de global büyümenin 2021’deki kadar olmasa da, tarihsel ortalamasının üzerinde gerçekleşmesini, küresel tedarik zincirlerindeki aksaklıkların bir süre daha devam etse de yılın ikinci yarısından itibaren hafiflemesini ve küresel enflasyonun, arz talep dengesizliklerinin de azalmasıyla, yılın ikinci yarısında düşüşe geçmesini bekliyoruz. Bu beklentilerin arkasında da, Omicron veya benzeri varyantlara karşın, ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileyecek ölçüde kısıtlamaların gündeme gelmeyeceğini varsayıyoruz.

Gözden Kaçmasın

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldıÖzel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldıHaberi görüntüle

Bu ılımlı beklentilere karşın, ABD’de enflasyonun uzun vadeli hedeflerin üzerinde kalmaya devam edebileceğini, buna bağlı olarak da ABD Merkez Bankası’nın (Fed) piyasa beklentilerinin üzerinde 4 kez faiz artırımına giderken, eşanlı olarak bilanço küçültme sürecini de başlatabileceğini düşünüyoruz. Bu durum, özellikle de bilanço küçültme sürecine başlanılması küresel piyasalarda bir süreliğine sert fiyatlamalara yol açsa da, Fed’in piyasalarla iletişimini önceki senelerde olduğu gibi uyumlu bir şekilde yürütmesi sayesinde, satışların uzun soluklu bir trende dönüşmeyeceğini öngörüyoruz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#FED Faiz Kararı#Faiz Artırımı#Jerome Powell

BAKMADAN GEÇME!

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

#Elçin Sangu
Doktorların işine bile karışıyorlar Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

'Doktorların işine bile karışıyorlar!' Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

#Doğum Koçu
Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlunun kahvaltı keyfi

Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kahvaltı keyfi

#Sinem Kobal

BAKMADAN GEÇME!

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

#Elçin Sangu
Doktorların işine bile karışıyorlar Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

'Doktorların işine bile karışıyorlar!' Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

#Doğum Koçu
Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlunun kahvaltı keyfi

Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kahvaltı keyfi

#Sinem Kobal