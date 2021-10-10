Esenyurt'ta mağazadan 3 milyon liralık cep telefonu hırsızlığı kamerada

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Olay, Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde 3 Ekim Pazar günü saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, teknoloji mağazasına gelen şüpheliler mağazanın kapısını açarak içeri girdi. Şüpheliler mağazanın içerisinden 3 milyon 100 bin lira değerindeki telefonları çantalara koyarak olay yerinden kaçtı. Mağaza sahibi iş yerine geldiğinde durumu fark edince hemen polis ekiplerine haber verdi. Ekipler olayla ilgili çalışma başlattı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yapmış olduğu çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin Mazlum Y. (22) ve Aziz Ç. (24) olduğunu tespit etti. Ekipler, adreslerini belirledikleri 2 şüpheliyi geçtiğimiz salı günü yaptıkları baskınlarla yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden Mazlum Y.'nin 18 adet ve Aziz Ç.'nin ise 4 adet suç kaydının olduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Mazlum Y. ve Aziz Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.