Esenyurt'ta hastanede öldürülen güvenlik görevlisi için protesto

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Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde toplanan Öz Sağlık İş sendikası üyesi sağlık çalışanları son zamanlarda artan sağlıkta şiddet olaylarına ilişkin bir araya geldi. Meslektaşları, Esenyurt Devlet Hastanesi acil serviste sessiz olmaları konusunda uyardığı hasta yakınları tarafından uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren güvenlik görevlisi Tuğrul Okutan için temsili kanlı doktor önlüğü giyip olayı protesto etti. 'Sağlıkta şiddete hayır' pankartı açan sağlık çalışanları adına açıklamayı Öz Sağlık İş Sendikası İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Erdem Dinç okudu. Okunan basın açıklamasının ardından, Tuğrul Okutan için saygı duruşunda bulundu.

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"NEFES ALMAKTA ZORLANIYORUZ"



Dinç, "Bugün acımız, ağıtımız, yasımız çok büyük. Üzüntümüz ne kadar büyükse, öfkemiz de o kadar büyük. Esenyurt Devlet Hastanesi'nde, hastanenin, çalışanların, çevrenin asayişini sağlamak üzere gecesini gündüzüne katan güvenlik görevlisi arkadaşlarımızdan Tuğrul Okudan'ı kaybettik. Hem de işini yaparken. Hem de şifa dağıttığımız hastaların yakınları tarafından. Hiç acımadan, hiç tereddüt edilmeden, "hastane ortamında bu kadar gürültü yapmayınö diye uyardığı için araçlarında taşıdıkları bıçakla gözlerini kırpmadan vahşice katlettiler. Değil konuşmak, yutkunmakta, nefes almakta zorlandığımız bir gün yaşıyoruz. Sağlıkta şiddet önlemleri denilerek alınan tedbirlerin hiçbirinin caydırıcı olmadığını bugün en acı şekilde gördük. Toplumu sarmış olan bu infial, bu cinnet halinin sosyolojik, psikolojik, temel eğitim gibi süreçlerle yönetilmesinin ve sil baştan ele alınması gereğini bir kez daha gördük. Birisi 11 ayrı suçtan, diğeri 27 den fazla suçtan sabıkası bulunan bu vandalların sokakta, hastanede, halkın arasında ellerini kollarını sallayarak gezmeleri, ıslah edilmeden sokağa bırakılmalarının neresi normal? Daha 1.5 aylık evli, hayalleri, hedefleri olan güvenlik görevlisi arkadaşımız Tuğrul Okudan kurumunun, hastanenin asayişi, diğer hastaların hakları için "sessiz olunması" çağrısı yapmıştı. Ama bu eli kanlı caniler, bu suç makineleri ne yaptı, Tuğrul'umuzun sesini ebediyen kestiler" dedi. Erdem Dinç, "5188 sayılı özel güvenlik yasası bir an önce revize edilmelidir" diye konuştu.

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