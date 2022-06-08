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Esenyurt'ta dehşet! Site kamelyasında otururken saldırdılar

#İstanbul#Esenyurt#Şiddet
Esenyurtta dehşet Site kamelyasında otururken saldırdılar

İstanbul Esenyurt'ta Ayşe T.'nin misafir geldiği sitenin bahçesinde akrabaları ile otururken saldırıya uğraması üzerine gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

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Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Esenyurt Aşık Veysel Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. Ayşe T., misafirliğe geldiği teyzesi ile beraber sitenin kamelyasında otururken yanlarına Zeki A., Cihan A. ve Emrah A. geldi. Akraba oldukları belirtilen 3 kişi tartışma sonrası Ayşe T. ve yanındaki 5 kişiyi darbetti.

Aldıkları darbeler sonucu Ayşe T. ve yanındakiler yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralananlar ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ayşe T. ve akrabalarını darbettikleri iddia edilen kişiler ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ayşe T. 3 kişinin kamelyada içki içmek istediği için kendilerine saldırdığın öne sürdü. Ayşe T. olay sonrası çekilen görüntüleri de sosyal medya hesabında paylaştı.

Esenyurtta dehşet Site kamelyasında otururken saldırdılar

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi adliyeye sevk edildi. Zeki A ve Cihan A. tutuklanırken Emrah A. ise adli kontrol uygulanarak serbest kaldı. Polisin yaptığı araştırmada, taraftar arasında önceki tarihlerde, çocuk meselesi yüzünden tartışma yaşandığı ve husumetli oldukları belirlendi.

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#İstanbul#Esenyurt#Şiddet

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