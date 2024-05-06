Esenyurt’ta dehşet! Hesap yüzünden tartıştığı çorbacıya uzun namlulu silahla saldırdı

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Olay, 29 Nisan Pazartesi gece saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gökhan K. isimli şahıs cadde üzerindeki bir çorba restoranına gitti. Bir süre sonra işyeri sahibi ile Gökhan K. arasında hesap ücreti tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyürken Gökhan K. işyerinden ayrıldı. Bir süre sonra kamyonet ile çorbacıya geri dönen K., getirdiği uzun namlulu silahla iki kez ateş edip olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda Gökhan K. yakalanarak gözaltına alındı.

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Şahıs yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaşanan saldırı anı ise işyerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.