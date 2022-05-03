Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Esenyurt'ta çocukların kavgasına aileler dahil oldu! Ortalık savaş alanına döndü

#Istanbul#Esenyurt#Kavga

Esenyurt'ta, çocuklarının tartışmalarına dahil olan iki aile sokakta kavga etti. Polisin havaya ateş ederek iki grubu ayırırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

 

Haberin Devamı

Olay, 1 Mayıs Pazar günü öğle saatlerinde Esenyurt Örnek Mahallesi'nde bulunan bir sokakta yaşandı. İddiaya göre, sokakta oyun oynayan iki çocuk tartışmaya başladı. Her iki çocuğun da durumu ailelerine haber vermesi üzerine ortalık karıştı. İki tarafın akrabalarının da dahil olmasıyla kavga çıktı. Onlarca kişinin kavga etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Esenyurtta çocukların kavgasına aileler dahil oldu Ortalık savaş alanına döndü

POLİS MEMURU HAVAYA ATEŞ AÇTI

Polis ekipleri güçlükle kavgayı ayırdı. Bir anda kalabalığın tekrar kavga etmek sokağa girmesi üzerine bir polis memuru havaya ateş açarak, iki tarafı tekrar ayırdı.

Olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, sokaktaki bazı araçlar hasar gördü. Polis ekipleri kavgaya karışanları ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Yaşananlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. 

Haberin Devamı

Esenyurtta çocukların kavgasına aileler dahil oldu Ortalık savaş alanına döndü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Istanbul#Esenyurt#Kavga

BAKMADAN GEÇME!

En güzel hediye: Anneler Gününde gidilecek yerler | 12 ŞEHİR 20 ADRES

En güzel hediye: Anneler Günü'nde gidilecek yerler | 12 ŞEHİR 20 ADRES

#Anneler Günü
Merdiven inmek mi yoksa çıkmak mı daha faydalı Araştırma sonuçları ezber bozuyor...

Merdiven inmek mi yoksa çıkmak mı daha faydalı? Araştırma sonuçları ezber bozuyor...

#Sağlık
Denizde mavi ışık heyecanı Photoshop değil gerçek: “Bu bir sihir gibi…”

Denizde mavi ışık heyecanı! Photoshop değil gerçek: “Bu bir sihir gibi…”

#Biyolüminesans

BAKMADAN GEÇME!

En güzel hediye: Anneler Gününde gidilecek yerler | 12 ŞEHİR 20 ADRES

En güzel hediye: Anneler Günü'nde gidilecek yerler | 12 ŞEHİR 20 ADRES

#Anneler Günü
Merdiven inmek mi yoksa çıkmak mı daha faydalı Araştırma sonuçları ezber bozuyor...

Merdiven inmek mi yoksa çıkmak mı daha faydalı? Araştırma sonuçları ezber bozuyor...

#Sağlık
Denizde mavi ışık heyecanı Photoshop değil gerçek: “Bu bir sihir gibi…”

Denizde mavi ışık heyecanı! Photoshop değil gerçek: “Bu bir sihir gibi…”

#Biyolüminesans