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Soner HASIRCIOĞLU - Veysel TİMDU / İstanbul DHA
Haber Giriş: 22.03.2021 - 07:27 | Son Güncelleme:

Askerden izne gelmişti! Esenyurt'ta şüpheli ölüm

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Askerden izne gelmişti! Esenyurt'ta şüpheli ölüm

İstanbul Esenyurt'ta birkaç gün önce askerden izne gelen İdris Ö. 14 katlı binanın 9. katındaki dairede ölü bulundu. Ölüm haberini alan İdris Ö.'nün yakınlarının olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Olay Esenyurt Gökevler Mahallesi'nde gece saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, birkaç gün önce askerden izne geldiği öğrenilen İdris Ö.'ye telefon ile ulaşamayan yakınları Özdemir Sokak'ta bulunan 14 katlı binanın 9. katındaki daireye gelerek kapıyı çaldı. Dairenin kapısı açılmayınca, yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla girdikleri dairede İdris Ö.'yü hareketsiz bir halde buldu.  Olay yerinde hazır bulunan sağlık ekipleri yaptığı incelemede İdris Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri İdris Ö.'nün bulunduğu dairede detaylı olay yeri çalışması yaptı. Binanın güvenlik kameralarını da inceleyen polis ekipleri çevredeki vatandaşlardan da olay hakkında bilgi topladı. 

Askerden izne gelmişti Esenyurtta şüpheli ölüm

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ölüm haberini alan İdris Ö.'nün yakınlarının olay yerinde sinir krizi geçirdi.  Polis ekiplerinin çalışmasının ardından İdris Ö.'nün cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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