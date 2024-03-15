Esenyurt'ta 36 saatlik elektrik kesintisi: Mahalleli isyan etti

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Akçaburgaz Mahallesi Halil Fahri Ormanlı Caddesi'nde dün saat 04.20 sıralarında bir elektrik dağıtım şirketi enerji sorunu olduğu yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren elektrik dağıtım şirket ekipleri arızayı tespit etmek için 09.00 sıralarında çalışmalara başladı. Farklı noktalarda arıza tespiti yapan ekipler, çalışma alanını genişletti. Uzun süredir elektrik kesintisi olan caddede bazı esnaflar kepenk açamadı. Et ve süt ürünleri satan esnaf, ürünlerinin bozulduğunu dile getirdi. Öte yandan çevre sakinleri elektrik kesintisi nedeniyle evlerinin soğuduğunu vurgulayarak çözüm beklediklerini söyledi. Zararı olan esnaf mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyor. Çalışmaların devam ettiğini söyleyen elektrik dağıtım şirketi abonelere başka bir trafo üzerinden enerji verilmesi için çalışma başlattığını açıkladı.

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"YAKLAŞIK 500 BİN LİRALIK ET ÜRÜNLERİMİZ ZİYAN OLDU"

Elektrik kesintisi olan caddede kasap dükkanı işleten Selçuk Özer, "İki gündür bizim elektriklerimiz yok. Depolarda yaklaşık 500 bin liralık et ürünlerimiz ziyan oldu. Yaklaşık iki gündür elektrik verilmiyor. Telefon açtığımızda bizimle ilgilenen kimse yok. Elektriklerin gideceğine dair bir bilgi veren yok. Ramazan ayında iki gündür işletmemiz kapalı. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.

"KEPENGİ KIRDIM"

Elektrik kesintisi nedeniyle kepenkleri açamadığını vurgulayan esnaf Fethi Gökmen, "Kepengi kırdım. Ben burayı açmasam yarın ne yapacağım, nasıl kira ödeyeceğim" dedi.

"YETKİLİ BULAMIYORUZ"

Mahalle esnafı Nesim Asyan ise, "Yetkili bulamıyoruz bize doğru dürüst bir cevap da vermiyorlar. Ben bir vatandaşım şef bana diyor ki usta kablolar nereden geçiyor biliyor musunuz böyle bir mantık var mı ya. Sanki burası dağ başıdır, İstanbul'un göbeğindeyiz" şeklinde konuştu.

"SÜRECİ SÜREKLİ BALTALIYORLAR"

Elektrik kesintisi için çözüm bekleyen çevre sakini Can Bitkin, "Dün sabah 07:30 itibarıyla elektrikler kesildi. Ev soğumaya başladı. Şarjlarımız bitti. Ben de aldım çocuklarımı annesinin yanına götürdüm, doğalgaz ve elektrik olduğu için. Biz de yetkilileri arıyoruz, sürekli kayıt açıyorlar. 11'de gelecek, 10'da gelecek, 9'da gelecek süreci sürekli böyle baltalıyorlar" dedi.

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"MÜŞTERİM GERİ GİDİYOR, MAĞDURUZ"

Esnaf Necmettin Durmuş ise , "Müşterim geliyor, POS cihazımı çalıştıramıyorum, müşterim geri gidiyor mağduruz. Kepenkleri maalesef dün açamadık. Bugün geldik baktık yine elektrik yok, kolla, tornavida ile açtık bir şekilde" şeklinde konuştu.

"YAKLAŞIK 10 BİN LİRA ZARARIMIZ VAR"

Esnaf Bünyamin Durmuş, "Elektrikler gitti. Yaklaşık 10 bin liralık zararımız var. Kimse ne bir geldi, ne bir şey yaptı. Mağduruz bu durum için." dedi.

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA

Elektrik dağıtım şirketi ise yaptığı yazılı açıklamada, "14 Mart Perşembe günü Akçaburgaz Halil Fahri Ormanlı Caddesi'nde yaşanan enerji sorunu nedeni ile gece saat 04:20 itibarıyla gelen ihbarı değerlendiren ekiplerimiz, hızla olay yerine ulaşmış ve saat 05:50'de arıza tespiti yapılmıştır. Ancak özel şahısların alanları içinde yer alan kapalı kofralar nedeniyle gerekli ölçümler yapılamadığından saat 09:17'de arıza noktası tespiti çalışmalarına başlanabilmiştir. Ekiplerimizin yoğun mesaileri sonrasında saat 11:10'da arıza noktasının Alkoop Sanayi Sitesi içerisinde beton altında olduğu tespit edilmiştir. Net noktanın tespiti için devam eden yoğun çalışmalar sonrasında saat 16:55'te tekrar ölçüm yapılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda saat 20:30'da arıza noktasının daha derinde olduğu görülmüştür ve İSG açısından tehlike arz ettiği için müdahale uygun bulunmamıştır. Bunun üzerine kablo deplasesine karar verilmiş, fakat bu çalışmaya Alkoop Sanayi Sitesi, asfalta müdahale kaynaklı olacağından izin vermemiştir. Bu gelişme üzerine abonelere başka bir trafo üzerinden enerji verilmesi için çalışma başlatılmıştır. Uygun güzergâh ve trafo merkezi tespit edilerek planlamalar yapılırken bölgenin en kısa sürede enerjilendirilmesi için çalışmalar devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.