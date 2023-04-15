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Esenyurt'ta 3 gün bekletilen TIR şoförü yükünü sokağa attı

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#İstanbul#Esenyurt#Tır
Esenyurtta 3 gün bekletilen TIR şoförü yükünü sokağa attı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2023 12:32

Esenyurt'ta 3 gün boyunca marketin önünde bekletilerek yükünü teslim etmesine izin verilmeyen TIR şoförü, sinirlenerek yükünü yolun ortasına bıraktı.

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Akçaburgaz Mahallesi'nde geçtiğimiz salı günü, iddialara göre bir TIR şoförü yükünü teslim etmek için market zincirinin deposunun önüne park etti. Depo yetkilileri, şoföre beklemesi gerektiğini söyledi. Aradan 3 gün geçtikten sonra şoför yine yetkililer ile irtibata geçti ancak yine beklemesi gerektiği cevabını aldı.

Duruma sinirlenen şoför TIR'ın dorsesinde bulunan bebek bezlerini yola atmaya başladı. Bütün yükünü deponun önündeki yola boşaltan şoför, marketin önünden ayrıldı.

Şoförün sinirlenip dorsede bulunan bebek bezlerini yola bıraktığı anları, çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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#İstanbul#Esenyurt#Tır

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