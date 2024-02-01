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Esenyurt'ta 'pes' dedirten olay! Sürücüsünün içinde uyuduğu aracı soydular

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#Esenyurt#Polis#Hırsız
Esenyurtta pes dedirten olay Sürücüsünün içinde uyuduğu aracı soydular
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2024 11:29

İstanbul Esenyurt’ta 3 şahıs, sürücüsünün içinde uyuduğu aracın dorsesinde bulunan kolileri çaldı. Hırsızların rahat tavırları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, sabah saatlerinde Osmangazi Mahallesi’nde yaşandı. Yoldan geçen araç ve insanlara aldırmayan 3 şahıs, panelvan minibüs ile tır dorsesine yanaştı. Yük taşır gibi kolileri araca bindiren hırsızlar, çevredeki vatandaşların tepki göstermesi ile kaçtı. Soyulan aracın içindeki sürücünün uyuması dikkat çekti. Rahat tavırlar sergileyen hırsızlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kemal Karar, "Bırandaya falçata vurup içindeki tekstil ürünlerini almışlar. Köpekler havlıyor hırsızlarda o anda kaçıp gidiyor. Sote yerde olduğu için ondan cesaret almışlar" dedi.

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#Esenyurt#Polis#Hırsız

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