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Esenyurt Belediye Başkanı: Derenin yaklaşık iki kilometreye yakın kısmı revize edildi

#Esenyurt#Sel#Kemal Deniz Bozkurt
Esenyurt Belediye Başkanı: Derenin yaklaşık iki kilometreye yakın kısmı revize edildi

Esenyurt'taki sel baskınıyla ilgili konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Derenin kesitleri, akış yönleri vesaire bütün detaylar çalışıldı. Bu detaylara göre proje yapıldı. İhale edildi, büyükşehir tarafından İSKİ tarafından bu yapımı devam ediyor. Yaklaşık iki kilometreye yakın kısmı revize edildi" dedi.

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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt su basan mahallelerde inceleme yaptı.

Bozkurt daha sonra yaptığı açıklamada, "Çarpık kentleşmenin sonuçları bunlar hep. Yıllardır maalesef kentlerin altyapısı kentin yaşamına uygun olarak dizayn edilmemiş. Dere saha çalışmaları devam ediyor şu anda. Biz geldiğimizden beri projeleri ele aldık. Derenin kesitleri, akış yönleri vesaire bütün detaylar çalışıldı. Bu detaylara göre proje yapıldı. İhale edildi, büyükşehir tarafından İSKİ tarafından bu yapımı devam ediyor. Yaklaşık iki kilometreye yakın kısmı revize edildi. Derenin iki kenarında atık su kolektörleri var. Ortasında yağmur suyunu alacak kanal buradaki demeyi karşılayacak ölçüde kesitler. Yıllar önce buralara imar verilmemesi, iskan verilmemesi gerektiğini söyledik. O zaman da bunu yapmayın çok ciddi sorun olur dedik. Hatta mecliste karşı oyumuza rağmen iskanlar verildi. Yaklaşık iki seneye yakın önce yine bir sel olmuştu. O sel sürecinde de bu sokak yine etkilenmişti biz. O dönem iskânlı yerler olmasına rağmen valiliğin de kararıyla bodrum katları boşalttırdık. Şu anda bildiğim kadarıyla yerleşime açılmış yer yok" dedi.

Esenyurt'ta sel bölgesi havadan görüntülendi
daha fazla video içinEsenyurt'ta sel bölgesi havadan görüntülendi

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#Esenyurt#Sel#Kemal Deniz Bozkurt

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