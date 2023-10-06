Esenler’de yangında 2 yaşında çocuk öldü

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Evde çıkan dumanı fark eden yabancı uyruklu oldukları öğrenilen aile çocuklarını alarak dışarı çıktı. Ancak iki yaşındaki çocuğun içeride kaldığı sonradan anlaşıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri daireye girdiklerinde iki yaşındaki çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmaların ardından 2 yaşındaki çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Yabancı uyruklu aile ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.