×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Esenler’de yangında 2 yaşında çocuk öldü

Güncelleme Tarihi:

#Esenler#Yangın#Çocuk
Esenler’de yangında 2 yaşında çocuk öldü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2023 07:00

İstanbul Esenler’de dün saat 16.30 sıralarında Tuna Mahallesi 718. Sokak’ta 4 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı.

Haberin Devamı

Evde çıkan dumanı fark eden yabancı uyruklu oldukları öğrenilen aile çocuklarını alarak dışarı çıktı. Ancak iki yaşındaki çocuğun içeride kaldığı sonradan anlaşıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri daireye girdiklerinde iki yaşındaki çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmaların ardından 2 yaşındaki çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Yabancı uyruklu aile ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Esenler#Yangın#Çocuk

BAKMADAN GEÇME!