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Maganda ateş açtı, odadaki küçük Zeynep ölümden döndü

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#İstanbul#Esenler#Maganda Ateş
Maganda ateş açtı, odadaki küçük Zeynep ölümden döndü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 09:59

Esenler'de iddiaya göre, sokakta silahla havaya rastgele ateş açıldı. Silahtan çıkan saçmalar bu sırada kitap okuyan 8 yaşındaki Zeynep'in odasının camlarına isabet etti. Çığlık atarak diğer odadaki annesinin yanına koşan Zeynep, ölümden döndü.

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Olay, Pazar akşam saatlerinde Esenler Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, düğün için araçlarla oluşturulan konvoydan havaya silahla rastgele ateş açıldı. Silahtan çıkan onlarca saçma bir evin camına isabet etti. O sırada odasında kitap okuyan 8 yaşındaki Zeynep, camların çatlamasının ardından korkuyla annesinin yanına koştu. Odanın halini gören aile durumu polis ekiplerine bildirdi. Evin içerisinde inceleme yapan ekipler, havaya ateş eden şüpheli kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Maganda ateş açtı, odadaki küçük Zeynep ölümden döndü

"ÇOK BÜYÜK KORKU YAŞADIK"

Anne Aylin Minas, "Akşam saatlerinde yemek yemek için hazırlanıyorduk. Silah sesleri duydum ve kendime kendime 'Umarım kimseye bir şey olmaz' dedim. O sırada kızım çığlıklarla odasından geldi. Anne camımız çatladı camda delikler olduğunu söyledi. Sonra geldik baktık camlar delinmiş vaziyette. Direk 155 polise haber verdim. Geldi ekipler baktı . Ne olduğunu biz de anlayamadık. Bir korku yaşadık. Gördünüz zaten siz de buranın halini " diye konuştu. 

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Maganda ateş açtı, odadaki küçük Zeynep ölümden döndü

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#İstanbul#Esenler#Maganda Ateş

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