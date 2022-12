Esenler'de dehşet anları! Karısını bıçaklayıp intihar girişiminde bulundu

Haberin Devamı

Olay, 28 Kasım günü saat 21.30 sıralarında Oruçreis Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu F.O., Esenyurt'tan Esenler'e kardeşine misafirliğe gitti. Daha sonra F.O.'nun kocası Suriye uyruklu Ahmet C. de aynı adrese geldi.

İddiaya göre, kıskançlık krizine giren Ahmet C. ile eşi arasında burada tartışma çıktı. Ahmet C., elindeki bıçakla eşini karnından yaraladıktan sonra evden çıkarak cadde üzerinde elindeki bıçakla intihar girişiminde bulundu.

F.O.'nun yaralı olduğunu öğrenen sokak sakinleri sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı F.O., ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekipleri de intihar girişiminde bulunan Ahmet C.'yi uzun süre ikna etmeye çalıştı.

Şüpheli, elindeki bıçakla birkaç defa boğazını kesmeye teşebbüs etti. Uzun süren çabaların ardından Ahmet C. ikna edilerek ambulansa alındı. Her iki yaralının da hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Ahmet C., kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.