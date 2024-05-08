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Evinde uyuduğu sırada pencereden silahlı saldırıya uğradı

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#İstanbul#Esenler#Silahlı Saldırı
Evinde uyuduğu sırada pencereden silahlı saldırıya uğradı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 10:32

Esenler'de, 5 katlı binanın giriş katındaki dairede yaşayan U.S., uyuduğu sırada odanın penceresinden uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Yaralı U.S. ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, saat 21.30 sıralarında Esenler Oruçreis Mahallesi 618. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı binanın giriş katındaki dairede yaşayan U.S., odasında uyuduğu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pencereden açılan ateş sonucu yaralandı.

Evinde uyuduğu sırada pencereden silahlı saldırıya uğradı

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, saldırıda yaralanan U.S.'yi ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Ekiplerin kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışması devam ediyor.

Evinde uyuduğu sırada pencereden silahlı saldırıya uğradı

 

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#İstanbul#Esenler#Silahlı Saldırı

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