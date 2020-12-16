MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEşeğe işkence edilmişti! Geçici olarak 10 yaşındaki çocuğa verildi
GeriGündem Eşeğe işkence edilmişti! Geçici olarak 10 yaşındaki çocuğa verildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 16.12.2020 - 20:10 | Son Güncelleme:

Eşeğe işkence edilmişti! Geçici olarak 10 yaşındaki çocuğa verildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sahibi tarafından işkence edildiği iddia edilen eşek, İzmir'de bulunan bir çiftliğe götürülünceye kadar 10 yaşındaki kız çocuğuna emanet edildi.

İlçeye bağlı Horhor Mahallesi Çevirme mezrasında sahibi B.U. tarafından sopayla dövülüp üzerine çoban köpekleri salınan eşekle ilgili sosyal medyada çıkan haberlerden etkilenen 10 yaşındaki Ecrin Güler, Elbistan Hayvanları Koruma Derneği (ELHAYKODER) görevlileriyle irtibata geçerek İzmir'e gönderilinceye kadarki bakımını üstlenmek istedi. Güler'in isteği dernek üyelerince uygun görüldü. Belediye görevlilerince bulunduğu yerden alınan eşek küçük kıza teslim edildi.

Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşeğe "Şanslı" ismini verdiğini ve bakımını şefkatle yapacağını belirtti. 

Eşeğe işkence edilmişti Geçici olarak 10 yaşındaki çocuğa verildi

Eşeği çok sevdiğini ve kendi elleriyle beslediğini ifade eden Güler, "Videoyu izleyince ağladım ve eşeği sahiplenmek istedim. Hayvanları koruma derneği yöneticilerine ulaştım. Eşeğin bakımını üstlenmek istediğimi söyledim. Onlar da sağ olsunlar kabul edip buraya getirdiler. Burada bakıyoruz, yemeğini, suyunu veriyorum, gezdiriyorum. Onu çok seviyorum, vermek istemiyorum. Götürecekleri için çok üzülüyorum." diye konuştu.

Kahramanmaraşta eşeğe işkence İşte cezası
Kahramanmaraş'ta eşeğe işkence! İşte cezası
Vicdansızlık... Biri işkence yaptı, diğeri ise kameraya aldı! Cezası belli olduKahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde gözleri görmediği belirtilen bir eşeğe, işkence eden Behzat U., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. 947 lira idari para cezası uygulanan Behzat U. hakkında Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle