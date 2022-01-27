Esaretin ‘Umut’u

Haberin Devamı

Doğum sancıları başlayınca hastaneye gitmek için eşinin kullandığı araçla yola çıktı. Kumburgaz girişinde, yüzlerce araç gibi onların da aracı yolda kaldı. O sırada yolda kalan vatandaşlara yiyecek, içecek dağıtan Türk Kızılay Tekirdağ Şube ekiplerinden yardım istedi.

AFET ARACINA ALINDI

Türk Kızılay ekipleri, doğum yapmak üzere olan Badal’ı hastaneye götürmek için ters yöne girerek afet aracına aldı. Yoğun kar fırtası arasından Badal hastaneye yetiştirildi. Badal, sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi. Kar esaretinde, zor şartlarda dünyaya merhaba diyen bebeğe ‘Umut’ ismi verildi.