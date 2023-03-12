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Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yıl dönümü kutlandı

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#ERZURUM#Vali#Kaymakam
Erzurumun düşman işgalinden kurtuluşunun 105inci yıl dönümü kutlandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2023 12:08

ERZURUM'un düşman işgalinden kurtuluşunun 105'inci yıl dönümü, 11 ilde yıkım ve ölümlere neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle buruk kutlandı. Törenler, çelenk sunumu ve şehitliği ziyaret ile sona erdi.

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Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşu törenleri için Atatürk anıtının bulunduğu havuz başında toplanan protokol, askerler, vatandaşlar ve öğrenciler, 6 Şubat'ta yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde ölenleri saygı ve rahmetle andı. Birçok etkinliğin iptal edildiği törende çelenk sunumu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 11 ilde yıkım ve ölümlere neden olan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet yaralılara ise acil şifalar diledi.

Çok büyük bir üzüntü içerisinde olduklarını belirten Sekmen, "Bugün karanlıklardan aydınlığa çıkıldığı, milletimize vurulmak istenen esaret zincirlerinin kırıldığı günün 105'inci yıl dönümü. Bugün, Dadaşların şahlandığı ve kendi kaderini ancak kendisinin tayin edeceğini tüm dünyaya haykırdığı günün yıl dönümü. Bugün, vatan toprağına gözünü dikmiş olan ne kadar düşman ve hain varsa, bu mukaddes beldeden kovulduğu kutlu günün yıl dönümüdür.

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Bugün 12 Mart, bugün, Erzurum'umuzun Birinci Dünya Savaşı'nda uğradığı işgalden kurtuluşunun günüdür. 12 Mart; aynı zamanda Nene Hatun'un evlatları kahraman Erzurum halkının ordu-millet şiarıyla direnişini zirveye taşıdığı ve bağımsızlık ateşiyle zulme, mezalime son vererek şahlandığı gündür" dedi.

Törenin ardından protokol üyeleri kutlama programı kapsamında Karskapı Şehitliği'ni ziyaret etti. (DHA)

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#ERZURUM#Vali#Kaymakam

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