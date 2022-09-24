Erzurum’daki üniversite yangınına böyle daldı! Bayrak operasyonu

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Erzurum Atatürk Üniversitesi Kampüsü içerisindeki merkezi yemekhanenin çatısında, 20 Eylül Salı günü öğle saatlerinde yangın çıktı. 10 bin metrekare kapalı alana sahip ve aynı anda 2 bin kişinin yemek yiyebildiği, işletmeler ve üniversiteye bağlı çeşitli birimlerin bulunduğu yemekhane binasının çatısındaki yangına, Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ilçe belediyelerinin ilgili birim görevlileri, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne ait itfaiye araçları, emniyet müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ile UMKE ve AFAD ekipleri müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

'BAYRAK KUTSALDIR'

Bu arada yangın sırasında göz yaşartan bir olay yaşandı. Atatürk Üniversitesi’ne ait sosyal tesislerde çalışan evli ve 1 çocuk babası Selim Ayyıldız (34), çatıyı saran alevlere müdahale eden itfaiye ekiplerine içmeleri için su verirken binanın yanında bulunan gönderdeki bayrağın yanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gördü. Alev alev yanan binaya yaklaşan Ayyıldız, tehlikeye rağmen bir itfaiye görevlisinin de yardımıyla ipini çözdükleri bayrağı gönderden indirdi. Yanmaktan kurtardıkları bayrağı öpüp katlayan Ayyıldız, güvenlik görevlilerine teslim etti.

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Ayyıldız, yaşananları şöyle anlattı: “Yemekhane binasının altında bulunan yaklaşık 10 metre uzunluğundaki direkte asılı olan bayrak yanmak üzereydi. Alevlere müdahale eden bir itfaiye eri ile bayrağın bağlı olduğu ipi açıp aşağı indirdik. Bayrak için binlerce şehit ve gazi verdik. Bayrak bizim için kutsaldır. Benim ağabeyim de vatani görevini yaparken bir gözünü kaybederek gazi oldu. Bayrak bizim kutsalımızdır. Bayrağımızı kurtarmak bizim için şereftir.”