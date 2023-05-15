Erzurum'da AK Parti 4, MHP 1, Yeşil Sol Parti 1 milletvekili çıkardı

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Erzurum'da pazar günü yapılan seçim için 2241 sandık kuruldu. 510 bin 281 seçmenden 440 bin 156'sının oy kullandığı seçimde 429 bin 264 oy geçerli sayıldı. Yapılan sayımda resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti 185 bin 660, MHP 72 bin 308, Yeşil Sol Parti 42 bin 464, CHP 27 bin 737, İYİ Parti 41 bin 617 oy aldı. Seçim sonucuna göre AK Parti'den Selami Altınok (57), Fatma Öncü (47), Mehmet Emin Öz (59) ve Abdurrahim Fırat (57), MHP'den Kamil Aydın (60) ve Yeşil Sol Parti'den Meral Danış Beştaş (56) milletvekili olarak TBMM'ne girmeyi hak kazandı.

AK Parti'den Selami Altınok ikinci kez TBMM'ye giderken, Fatma Öncü, Mehmet Emin Öz ile Abdurrahim Fırat ilk kez milletvekili oldu.

Bu arada 27'nci dönemde 4 milletvekili olan AK Parti ile 1 milletvekili olan MHP sayılarını korumayı başardı. İYİ Parti, bir önceki seçimde kazandığı 1 milletvekilini Yeşil Sol Parti'ye kaptırdı.

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AK PARTİ MİLLETVEKİLİ SELAMİ ALTINOK

Selami Altınok, 1966 yılında Erzurum'un Narman ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Erzurum'da tamamladıktan sonra 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümüne girdi. 1988 yılında mezun olduktan sonra Erzincan'da kaymakam adayı olarak 1989 yılında göreve başladı. Bir yıl süreyle İngiltere'de bulundu. Sırasıyla Kayseri Akkışla ilçesinde kaymakam vekilliği, Tokat Almus, Bitlis Güroymak, Van Erciş, Samsun Terme ve Antalya Serik ilçelerinde kaymakamlık yaptıktan sonra Erzurum İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atandı. 3 Ağustos 2012 tarihinde Aralık 2013 tarihine kadar Aksaray Valisi olarak görev yaptı. 2014/5916 Sayılı Kararnameyle merkez valisi olarak vekaleten İstanbul il Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. 29 Ağustos 2015-24 Kasım 2105 tarihleri arasında 63'üncü Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde İçişleri Bakanı olarak görev yaptı. Altınok, İçişleri Bakan Yardımcılığı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerinde bulundu. 2016 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü yapan Altınok, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimler sonucunda AK Parti Erzurum Milletvekili olarak seçildi. 2018-2020 yılları arasında TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyon Başkanı olarak görev yaptı. Temmuz 2020 tarihinden itibaren Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı olarak görev yapıyor. Altınok evli olup 2 erkek 1 kız çocuğu babası. İngilizce biliyor..

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AK PARTİ MİLLETVEKİLİ FATMA ÖNCÜ

Fatma Öncü, 1976 yılında Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Değirmenli köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamlayan Öncü, yükseköğrenimini Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde gerçekleştirdi. 1995-2016 yılları arasında dünyanın 14 ülkesinde üretim yapan Fransız petrol şirketinin Diyarbakır üretim sahasında yönetici olarak görev yaptı. 2011-2015 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi olarak görev yaptı. 24 Haziran 2018 tarihinde 27'nci dönem milletvekili seçimlerinde AK Parti Ankara 1'nci Bölgeden 6'ncı sıra adayı oldu. 2018'deki 6'ncı olağan kongrede genel merkez disiplin kurulu üyesi seçildi. 2021'de 7'nci olağan kongrede genel merkez disiplin kurulu üyesi seçildi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda 2021-2023 yılları arasında bakan yardımcısı olarak görev yapan Öncü, evli ve 2 çocuk annesi. İyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen Öncü, 2016-2021 yılları arasında serbest avukatlık yaptı.

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AK PARTİ MİLLETVEKİLİ MEHMET EMİN ÖZ

Mehmet Emin Öz, 1964 yılında Erzurum'da doğdu. İlkokulu Narman Çimenli köyünde ortaokul ve lise öğrenimin Pasinler lisesinde tamamladı. Öz, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tarih bölümünde 1988 yılında bitirdi. Aynı zamanda tarih yazarı ve eğitimci olan Öz, kentteki birçok ortaöğretim kurumunda öğretmenlik yaptı. 1993 yılı itibariyle resmi görevine ara vererek züccaciye ve beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinde yönetici olarak bulundu. 2011 yılı itibariyle Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde Kültür ve Eğitim Daire Başkanlığı yaptı. Öz, 5 yıl bu görevi sürdürdükten sonra 2016 yılı itibariyle AK Parti Erzurum İl Başkanlığı görevini üstlendi. Öz, İngilizce bilmekte olup, evli ve 3 çocuk babası.

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AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ABDURRAHİM FIRAT

Abdurrahim Fırat, 1966 yılında Erzurum'un Tekman ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Erzurum'da üniversiteyi iise 1989 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 1991 yılında Ankara Mamak'ta kısa dönem askerlik vazifesini yaptı. 1991 yılından beri Erzurum Barosu'na bağlı serbest avukat olarak çalışmakta. Çiftlik ve tarıma dayalı ticaretle de uğraşan Fırat, evli ve 3 çocuk babası. 2004 yılından beri AK Parti'de siyasi hayatını sürdüren Fırat, 2007-2018 tarihlerinde yapılan genel seçimlerde AK Parti'den aday adayı oldu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde başkan danışmanı olarak görev yapan Fırat, AK Parti MKYK üyesi.

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MHP MİLLETVEKİLİ KAMİL AYDIN

Kamil Aydın, 1963 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde tamamladı. İngiltere Warwick Üniversitesinde ikinci yüksek lisans ve doktorasını yaptı. Atatürk Üniversitesinde; yüksek okul müdürlüğü, üniversite senato üyeliği, bölüm başkanlığı ve etik kurul üyeliği görevlerinde bulundu. 25 ve 26'ncı dönemde MHP Erzurum Milletvekili seçildi. Milli Savunma Komisyonu ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyeliği yaptı. Dışişleri Komisyonu Üyesi, MHP Genel Başkan Yardımcısı, TBMM Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Türk Grubu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Grubu ve NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyesi. Çok iyi düzeyde İngilizce ve Almanca bilen Aydın, evli ve 2 çocuk babası.

YEŞİL SOL PARTİ MİLLETVEKİLİ MERAL DANIŞ BEŞTAŞ

Meral Danış Beştaş: 5 Nisan 1967 yılında Mazıdağı'nda doğdu. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Serbest avukatlık yaptı. İnsan Hakları Derneği (İHD) üç dönem yöneticilik yaptı. Uluslararası Af Örgütünün Türkiye Şubesi yöneticiliklerinde bulundu. Diyarbakır Barosu Yönetim Kurulu'nda iki dönem yöneticilik ve Baro başkan vekilliği görevini yürüttü. Diyarbakır Barosu'nun Kadın Hakları Danışma ve Uygulama Merkezinde 3 dönemi aşkın bir süre başkanlık görevi yaptı. AİHM'de kadın ve insan hakları ihlalleri davalarında başvurucu avukatlığı yaptı. Beştaş, geçen dönem TBMM Bünyesinde oluşturulan Anayasa Uzlaşma Komisyonunda Barış ve Demokrasi Partisi adına Anayasa çalışmalarını yürüttü. 25. ve 26. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. 27. Dönemde Siirt Milletvekili seçildi. Halen Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanvekilliği görevini yürüten, İngilizce bilen Meral Danış Beştaş, evli ve 2 çocuk annesi. (DHA)