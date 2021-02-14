Erzurum'a şehit ateşi düştü

Van'da vatani görevini yapan Er Sedat Sorgun, 2015 yılında Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yaşayan teyzesi Halime Şehitoğlu'nu ziyaret ettikten sonra memleketi Erzurum'a dönüş yolunda Diyarbakır Lice'de yol kesen PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldı. O günden itibaren kendisinden bir haber alınamayan Sorgun'un teyzeleri Macide Uslu ile Halime Şehidoğlu, Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan annelere katıldı. Dayısının eşi Elvan Çoban, Erzurum'da Diyarbakır annelerine verilen destek mitinginde Sedat Sorgun'un kaçırılmasıyla ilgili açıklama yapmış Sedat'ı istiyoruz demişti.

ACI HABER BUGÜN GELDİ

Baba ocağı Erzurum'a gelirken PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan Er Sedat Sorgun'la ilgili acı haber bugün alındı. PKK’lı teröristlerin Gara'daki mağara katlettiği 13 kişiden biri olduğu belirlenen şehit Sorgun'un acı haberi, askeri yetkililer tarafında merkez Yakutiye ilçesindeki Rabiaana Mahallesi 2inci Manoyla Sokak Toki konutları B3 blokta oturan ailesine verildi. Askeri yetkililer tarafından iletilen haber sonrası vatandaşlar evlerinin pencerelerine Türk bayrağı astı.

Küçük yaşta annesini kaybeden Sedat Sorgun’u üvey annesi Aynur Sorgun yetiştirdi. Şehit Sedat Sorgun, baba Nihat Sogun’un 4 erkek çocuğundan ikincisi.