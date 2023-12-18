×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Erzurum ve Kars'ta yoğun kar yağışı! Mahsur kalan sürücülere yiyecek dağıtıldı

Güncelleme Tarihi:

#ERZURUM#Kars#Kar
Erzurum ve Karsta yoğun kar yağışı Mahsur kalan sürücülere yiyecek dağıtıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2023 10:11

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası Erzurum'da dün başlayan ve akşam saatlerine kadar devam eden kar yağışı sebebiyle yolda kalan sürücülere yiyecek desteğinde bulunuldu. Kars'ta ise etkili olan kar nedeniyle dört köy yolu ulaşıma kapandı.

Haberin Devamı

Erzurum'da dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyu etkili oldu. Gece geç saatlere kadar devam eden yağış sebebiyle yollarda ulaşım güçlükle sağlandı. Kent merkezinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken, yağışın yoğun olduğu yüksek kesimlerde kalınlık 20 santimetreye ulaştı. Ulaşımın güçlükle yapıldığı yollarda sürücülerin yardımına Türk Kızılay Erzurum Afet Müdahale Merkezi ekipleri koştu. Araçlarıyla saat 14.00'te yola çıkan ekipler, gece geç saatlere kadar Erzurum-Bayburt Kop Dağı mevki, Erzurum-Çat-Bingöl kara yolu Çirişli mevki, Erzurum-Ağrı ve Erzurum-Erzincan kara yolunda mahsur kalan sürücülere bisküvi, su, meyve suyu ve kek ikramında bulundu.

Kar yağışının etkisini kaybettiği Erzurum'da bugün parçalı ve çok bulutlu geçeceği bildirildi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, yer yer sis ve pus uyarısı yaparak buzlanma ve dona dikkat edilmesini istedi.

Erzurum ve Karsta yoğun kar yağışı Mahsur kalan sürücülere yiyecek dağıtıldı

Haberin Devamı

Kars'ta da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

Erzurum ve Karsta yoğun kar yağışı Mahsur kalan sürücülere yiyecek dağıtıldı

2286 rakımlı Hanlar Geçidi'nde ise buzlanma nedeniyle bir otomobil kayarak refüje çıktı, araçta hasar oluştu. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Erzurum ve Karsta yoğun kar yağışı Mahsur kalan sürücülere yiyecek dağıtıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#ERZURUM#Kars#Kar

BAKMADAN GEÇME!