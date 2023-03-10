Erzurum merkezli 5 ilde 'dolandırıcılık' operasyonu: 20 gözaltı

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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda; kurumsal araç kiralama şirketlerine ait internet sitelerini kopyalayıp, 3'ü depremzede, 39 kişiyi 2 milyon 236 bin 360 TL dolandırdığı tespit edilen suç örgütü tespit edildi. Suç örgütünün lideri olduğu değerlendirilen ve 71 ayrı suçtan arandığı belirlenen Abdullah K.'nin Ardahan'dan Gürcistan'a kaçacağını tespit eden polis, 1 Mart'ta Erzurum'un Aşkale ilçesi uygulama noktasında uygulama yaptı. Bir aracın bagajında yakalanan Abdullah K., yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Abdullah K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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