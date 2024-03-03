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Erzincan'daki maden faciasında yeni gelişme: 2 kişi daha tutuklandı

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#Erzincan#İliç#Maden Faciası
Erzincandaki maden faciasında yeni gelişme: 2 kişi daha tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2024 11:24

Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin toprak altında kaldığı maden faciasına ilişkin soruşturmada 2 kişi, daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı, 8'e yükseldi.

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İliç ilçesindeki Anagold Madencilik'e ait altın madeni sahasında 13 Şubat'ta yaşanan toprak kaymasına ilişkin soruşturma sürüyor. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 9 işçinin toprak altında kaldığı faciaya ilişkin yürüttüğü soruşturmada, mühendis İ.T. ile K.M.A. da gözaltına alındı. İşlemleri sonrası 2 şüpheli, tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 8'e yükseldi. Öte yandan soruşturmada kapsamında gözaltına alınan şirketin yönetim kurulu başkanı C.D. ile A.R.K. ve M.T.A. adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.

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#Erzincan#İliç#Maden Faciası

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