Erzincan’da pandemi tedbirlerini ihlal edenlere ceza

Erzincan Valiliği’nden yapılan açıklamada, 22 Haziran-15 Eylül 2020 tarihleri arasında il genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan denetimlerde maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 366 kişiye idari para cezası uygulandı.

Öte yandan 1 Haziran- 15 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılan iş yeri denetimlerinde ise Covid-19 tedbirlerine uymayan 59 işletmeye idari para cezası uygulandığı kaydedildi. Açıklamada vatandaşların pandemi kurallarına uymaları, maske ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerektiği belirtildi.