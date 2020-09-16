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Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)
Haber Giriş: 16.09.2020 - 10:32 | Son Güncelleme:

Erzincan’da pandemi tedbirlerini ihlal edenlere ceza

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Erzincan’da pandemi tedbirlerini ihlal edenlere ceza
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ERZİNCAN’da pandemi kurallarına uymayan 366 kişi ve 59 işletmeye idari para cezası kesildi.

Erzincan Valiliği’nden yapılan açıklamada, 22 Haziran-15 Eylül 2020 tarihleri arasında il genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan denetimlerde maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 366 kişiye idari para cezası uygulandı.

Öte yandan 1 Haziran- 15 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılan iş yeri denetimlerinde ise Covid-19 tedbirlerine uymayan 59 işletmeye idari para cezası uygulandığı kaydedildi. Açıklamada vatandaşların pandemi kurallarına uymaları, maske ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerektiği belirtildi.

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