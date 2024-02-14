Erzincan maden ocağındaki toprak kaymasının yeni görüntüsü ortaya çıktı: Hafriyat kamyonları kıl payı kurtuldu

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Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni bölgesinde dün saat 14:30 sıralarında toprak kayması meydana geldi. 9 işçi toprak altında kalırken olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

İşçilerin kurtarılması için AFAD, JAK, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339'u arama kurtarma, toplam 827 personel alanda görev yapıyor.

Çalışmalarda 5 dron, 2 kimyasal biyolojik ve nükleer araç, 5 metale duyarlı radar cihazı ve 5 kurtarma köpeği de kullanılıyor.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Aradığımız arkadaşların 5'inin bir konteyner içinde yer aldığı, 3'ün bir araç içinde yer aldığı, diğer şoför kardeşimizin de kamyon içinde farklı bir bölgede olduğu değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirirken saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Bir kamyondan çekilen görüntüde heyelanın geliş anı kameralara yansıdı. Bir anda ortalık savaş alanına dönerken 10 milyon metreküplük toprak yığını aşağı doğru akıyor. Görüntülerde, toprak kaymasının gerçekleştiği anda bölgeye giden 3 kamyon geri dönüyor. Dağ gibi istiflenen toprak, çığ gibi akarken facianın ne kadar büyük olduğu gözler önüne serildi.