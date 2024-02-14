Son dakika haberi: Erzincan'da maden ocağında toprak kayması! Bakan Yerlikaya'dan son duruma ilişkin açıklama

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Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu alanda dün toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son duruma ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Şu an itibariyle bölgede AFAD, TSK, arama kurtarma, JAK madenciler, sivil toplum kuruluşlarından oluşan toplam 1700 personel görev yapıyor. İnsan kaynakları ve personel açısından hiçbir ihtiyacımız yok.
Yapılan tüm değerlendirmelerde aradığımız arkadaşların 5'inin bir konteyner içinde yer aldığı, 3'ün bir araç içinde yer aldığı, diğer şoför kardeşimizin de kamyon içinde farklı bir bölgede olduğu değerlendiriliyor.
Bu kütle içerisinde bir avantajımız var. Araç içinde ve konteyner içinde olan demek bizim metal radar tespitleriyle bu kütle üzerinde tespit edilmesi... Daha hızlı aksiyon alabilmek amacıyla bu konteyner ve araçlarla ilgili tespit edip daha hızlı yol almak istiyoruz.
Herhangi bir toprak kayması olup olmadığını bilim insanlarımız anbean değerlendiriyor. AFAD koordinasyonunda arama çalışmalarına güvenliğe dikkat ederek devam ediyor.
İfade ettiğimiz gibi arama kurtarma çalışmalarımız gece gündüz devam edecek.
İşçilerin yeri biliniyor olsaydı burada söylerdim. Kamyonumuzun hareket halindeyken heyelan olduğunda içinde olduğunu, diğer 3 arkadaşında araç ve yakınında olduğu... 10 milyon metreküplük bir topraktan bahsediyoruz. Aramayı yapmak için avantajımız bu radarla derinliğe denk gelinin yerde arkadaşlarımıza ulaşmak. Bu bizim avantajımız. Bunu değerlendirmek için yağmur da olsa kar da olsa gece gündüz olmadan durmayacağız.
SİYANÜR SIZMA İDDİALARI
Çevre Bakanlığımız dün ve bugün alınan numunelerden tahlillerini yaptı. Bakan Özhakaseki bilgi veriyor. Sürecin aydınlatılması ile ilgili de Bakanlarımız açıklamalarını yapıyor.
Bir ihlal var yok meselesinin izahı ile ilgili idari ve adli soruşturma devam ediyor. Daha üzerinde 24 saat olmayan bir meseleyle ilgili cevap alacaksınız. Bunların her biri açıklanacak. Şu an için 4 gözaltı var.
BAKAN BAYRAKTAR'DAN AÇIKLAMA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Bizim için en önemli konu buradaki işçi kardeşlerimizin kurtarılması. Bu maden 2004 yılından beri işletmesi olan bir maden. İlgili tüm izinleri bu süreç içerisinde en son 2021 yılında Çevre Bakanlığı tarafından ilave izinlerini almıştır. En son denetim görevimiz geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yapılmış durumda. Onların yaptıkları denetimlere dün gerçekleşen kazayla ilgili bir tespit yok. Bu zaman içerisinde ne olmuş olabilir Bakanın da ifade ettiği gibi araştırmamız sürüyor. Konun derinlemesine tetkik edilmesi ve sizlere doğru bilgi verilmesi için zamana ihtiyaç var.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan maden kazasına ilişkin yapılan basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kaymasının ardından Bakanlığımız Merkez ve İl Müdürlüğümüzden ekiplerimizi anında bölgeye sevk edilmiştir.
"MENFEZİN KAPAKLARI KAPATILDI"
İlk önlem olarak maden sahasında yaşanan toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri’ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi’nin Fırat Nehri’ne ulaştığı menfezin kapakları kapatılmıştır. Sonrasında toprak kaymasını önlemek amacıyla menfezlerin önünde de bir sedde yapılmıştır.
Ayrıca, bölgeden numuneler alınıp sürekli takip etmek üzere Bakanlığımızdan 10 kişilik uzman ekiple birlikte 2 georadar, 1 multistation, 2 set izleme cihazlarının bulunduğu 2 mobil cihaz ve mobil laboratuvarın da yer aldığı ekipleri bölgeye ivedilikle sevk edilmiş olup ekiplerimiz titizlikle çalışmaya başlamış ve devam etmektedir.
Yağmur ve benzeri nedenlerle oluşabilecek akış sularını toplamak için tedbir olarak her ihtimale karşı sızdırmazlığı sağlanmış olan bir yüzey suyu toplama havuzu yapılmıştır. Olabilecek herhangi bir akış durumunda atık depolama barajına verilecek sistem oluşturulmuştur.
Bakan Yardımcımız ile birlikte jeoloji, maden ve çevre alanında uzman 10 bilim insanı ile sahada çalışmalar sürdürülmektedir.
"ŞU AN İÇİN KİRLİLİK TESPİT EDİLMEDİ"
İlk andan itibaren Sabırlı ve Çöpler Dereleri ve Fırat Nehri boyunca belirlenmiş noktalardan rutin olarak anlık numuneler alınmaya başlanmış ve takibi yapılmaktadır. Şu an için bir kirlilik tespit edilmemiştir."
Kayıp işçilerin yakınları da bölgede kendilerine ayrılan yerde çalışmaları uzaktan takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklığının 8 derece olduğunu ve yağışın gün boyu devam edeceğini bildirdi. Bu arada toprak altında kalan 6 işçinin isimleri de belli oldu. Bu işçilerin Şaban Yılmaz, Kenan Öz, İbrahim Keklik, Adnan Keklik, Hüseyin Kaya ve Ramazan Çimen olduğu bildirildi.
Erzincan'da maden soruşturmasıyla ilgili saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.
CNN TÜRK, Erzincan'da 9 işçinin toprak altında kaldığı maden sahasından drone görüntülerini yayınladı. Muhabir Emrah Çakmak, sahadaki gelişmeleri paylaştı.
Çakmak, açıklamasında şunları söyledi: Orada AFAD koordinesinde 9 ilden gelen 827 personel karış karış işçiler için cansiperane mücadele veriyor.
40 futbol sahası büyüklüğündeki alanda çalışma yapılıyor. Uzmanlar yağışa dikkat çekmişti. Şu an yağış devam ediyor.
Çevre Bakanlığı siyanürle ilgili tehlike oluşmaması için çok kapsamlı çalışma yürütüyor.