Son dakika haberi: Erzincan'da maden ocağında toprak kayması! Bakan Yerlikaya'dan son duruma ilişkin açıklama

'NUMUNELER ALINDI, KİRLİLİK TESPİT EDİLMEDİ'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son duruma ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Şu an itibariyle bölgede AFAD, TSK, arama kurtarma, JAK madenciler, sivil toplum kuruluşlarından oluşan toplam 1700 personel görev yapıyor. İnsan kaynakları ve personel açısından hiçbir ihtiyacımız yok.

Yapılan tüm değerlendirmelerde aradığımız arkadaşların 5'inin bir konteyner içinde yer aldığı, 3'ün bir araç içinde yer aldığı, diğer şoför kardeşimizin de kamyon içinde farklı bir bölgede olduğu değerlendiriliyor.

Bu kütle içerisinde bir avantajımız var. Araç içinde ve konteyner içinde olan demek bizim metal radar tespitleriyle bu kütle üzerinde tespit edilmesi... Daha hızlı aksiyon alabilmek amacıyla bu konteyner ve araçlarla ilgili tespit edip daha hızlı yol almak istiyoruz.

Herhangi bir toprak kayması olup olmadığını bilim insanlarımız anbean değerlendiriyor. AFAD koordinasyonunda arama çalışmalarına güvenliğe dikkat ederek devam ediyor.

İfade ettiğimiz gibi arama kurtarma çalışmalarımız gece gündüz devam edecek.

İşçilerin yeri biliniyor olsaydı burada söylerdim. Kamyonumuzun hareket halindeyken heyelan olduğunda içinde olduğunu, diğer 3 arkadaşında araç ve yakınında olduğu... 10 milyon metreküplük bir topraktan bahsediyoruz. Aramayı yapmak için avantajımız bu radarla derinliğe denk gelinin yerde arkadaşlarımıza ulaşmak. Bu bizim avantajımız. Bunu değerlendirmek için yağmur da olsa kar da olsa gece gündüz olmadan durmayacağız.

SİYANÜR SIZMA İDDİALARI

Çevre Bakanlığımız dün ve bugün alınan numunelerden tahlillerini yaptı. Bakan Özhakaseki bilgi veriyor. Sürecin aydınlatılması ile ilgili de Bakanlarımız açıklamalarını yapıyor.

Bir ihlal var yok meselesinin izahı ile ilgili idari ve adli soruşturma devam ediyor. Daha üzerinde 24 saat olmayan bir meseleyle ilgili cevap alacaksınız. Bunların her biri açıklanacak. Şu an için 4 gözaltı var.

BAKAN BAYRAKTAR'DAN AÇIKLAMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bizim için en önemli konu buradaki işçi kardeşlerimizin kurtarılması. Bu maden 2004 yılından beri işletmesi olan bir maden. İlgili tüm izinleri bu süreç içerisinde en son 2021 yılında Çevre Bakanlığı tarafından ilave izinlerini almıştır. En son denetim görevimiz geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yapılmış durumda. Onların yaptıkları denetimlere dün gerçekleşen kazayla ilgili bir tespit yok. Bu zaman içerisinde ne olmuş olabilir Bakanın da ifade ettiği gibi araştırmamız sürüyor. Konun derinlemesine tetkik edilmesi ve sizlere doğru bilgi verilmesi için zamana ihtiyaç var.