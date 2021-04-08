Ertelenen DHBT oturumu ne zaman? Sınav giriş yerleri açıklanmıştı

DHBT sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından yayımlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 01 Nisan 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek. İşte, sınav tarihi...

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 11 Nisan 2021 tarihinde yapılacak.

DHBT GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

11 Nisan 2021 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 01 Nisan 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DHBT GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA-TIKLAYINIZ

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