Eros’un katiline iyi hal isyanı

İstanbul Başakşehir’de ‘Eros’ adlı kediyi tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan dün Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yeniden hâkim karşısına çıktı. Ancak duruşmadan önce yüzlerce hayvansever tepki için adliyeye akın etti. Sosyal medyadan yüzlerce paylaşım yapıldı. Duruşma, mahkeme salonunun küçük olması nedeniyle daha büyük bir salonda yapıldı fakat yine de avukatlar da dahil onlarca kişi içeri giremedi.

HAYVANSEVERLER AKIN ETTİ

Adliye koridorunda bekleyenler “Katil İbrahim” sloganları attı. Adliye güvenliğinin yanı sıra Çevik Kuvvet polisleri de güvenlik önlemi aldı. Duruşma salonunun koridoru izleyicilere kapatıldı. Saat 11.30’da başlayan duruşma gergin geçti. İbrahim Keloğlan savunmasını yaptığı sırada sık sık sustu. Bunun üzerine hâkim, Keloğlan’a “Ezbere savunma yapma, içinden ne geliyorsa söyle” uyarısında bulundu.

BARINAKLI SAVUNMA

Son sözü sorulduğunda da İbrahim Keloğlan, “Beni tamamen yalnız bıraktılar. Söylemek istediğim çok şey var. İddialar tamamen yalan ve iftira. Hâlâ baktığım bir kedim var. Dağlık ve köylük alanlarda besleme yaptığıma dair videolar var. Ben devletime güveniyorum. Geldim, beyanlarımı kendim verdim. Bugüne kadar kaçmadım, bunca şeye rağmen geldim” diye konuştu. İbrahim Keloğlan’ın kediyi öldürdüğü sitenin avukatı Merve Poyraz Özcan ise “Benim de kedim var diye savunma yapıyor. Cinsel istismarcıların da çocukları vardır. Kadın katillerinin eşleri, anneleri, kız kardeşleri var. Sanık yargılamanın en başından bugüne suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarda bulunmuştur. Kamuoyu dosyayı takip etmektedir” tepkisini gösterdi.

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme kararını açıklamadan önce duruşmaya ara verdi. Bu sırada adliye koridorlarında, “Katil İbrahim Keloğlan”, “Eros için adalet” ve “Hak hukuk adalet” sloganları atıldı. Kararını açıklayan mahkeme, İbrahim Keloğlan’a ‘kasten hayvan öldürme’ suçundan 3 yıl hapis cezası verdi. Ceza iyi hal indirimiyle 2 yıl 6 aya düşürüldü. Mahkeme tutuklama kararı vermediği Keloğlan’a yurtdışına çıkış yasağı koydu.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI: YALNIZ DEĞİLSİN EROS

- İbrahim Keloğlan’ın duruşması ve sonrasında verilen cezayla ilgili sosyal medyada 150 binden fazla mesaj atıldı. Usta sinema sanatçısı Nebahat Çehre, “Eros yanındayız” başlığıyla bu görseli paylaştı. Oyuncular Yunus Günce, Pınar Deniz, Nil Keser, İpek Karapınar, Hande Eleman, Çağla Şikel, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile şarkıcılar Emre Aydın ve Hadise öldürülen kedi Eros’un katili İbrahim Keloğlan’ın tutuklanması için sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımlarda iyi hal indirimine ve verilen cezaya tepki yağdı.

POLİSLER KAÇIRDI

- Eros için adalet isteyen yüzlerce kişi sabah erken saatlerden itibaren adliyeyi doldurdu. Mahkeme salonunun bulunduğu koridorda adım atacak yer kalmadı. Duruşma boyunca ‘Katil İbrahim’ sloganları atan kalabalık , mahkemenin kararına tepki gösterdi. Polisler, İbrahim Keloğlan’ı tutuklu sanıklar için kullanılan kapıdan kaçırdı. Adliye koridorlarında tepki gösteren hayvanseverlere ise çevik kuvvet polisleri müdahale etti. Bu sırada bazı vatandaşlar baygınlık geçirdi.

BARO KARARA İTİRAZ EDECEK

- İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi temsilcisi Avukat Cansın Tereci karar ile ilgili adliye önünde şu açıklamayı yaptı: “Üst sınır 4 yıl ama bu uygulanmıyor. Kanunların acilen düzenlenmesi, cezaların artırılması gerekiyor ve bunun uygulanması gerekiyor. Biz sürece itiraz edeceğiz.”

BAKAN YILMAZ TUNÇ: VERİLEN EN YÜKSEK CEZA

- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, verilen ceza hakkında şöyle konuştu: “Sanığa alt sınırdan uzaklaşılarak 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ayrıca sanık hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verilerek yurtdışına çıkışı yasaklandı. Verilen ceza, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bugüne kadarki en yüksek cezadır. Her canlının yaşam hakkı kutsaldır. Can dostlarımıza karşı yapılan her türlü kötü muamelenin karşısında olmayı sürdüreceğiz.”