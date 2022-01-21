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Ermenistan’la dostluk adımları... 'Hedef tam normalleşme'

#Ermenistan#Mevlüt Çavuşoğlu#Normalleşme
Ermenistan’la dostluk adımları... Hedef tam normalleşme

Erivan’la normalleşme sürecine girilirken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Hedef tam normalleşme. Ermeniler de bundan çok memnun” dedi. Ermenistan’la yeniden uçak seferlerinin başlatılması dahil normalleşme adımları Türkiye’deki Ermeni cemaatini de sevindirdi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme görüşmeleriyle ilgili, “İlk görüşmede sürecin başlamasının amaçları ve bu süreçten neler beklendiği görüşüldü. Özel temsilciler bir sonraki görüşmede uçuşların başlamasının yanı sıra başka hangi adımlar atılabilir, onun üzerinde çalışacak” dedi. Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ardından Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme diplomasisiyle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ERMENİLER DE MEMNUN

İki ülke temsilcileri arasında yapılan ilk görüşmede normalleşme sürecinin amaçlarının ve önümüzdeki dönemde neler beklendiği gibi başlıkların ele alındığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, “Hedef tam normalleşme. Ermeniler de bundan çok memnun. Tam normalleşmeye giden süreçte uçuşların başlaması ve özel temsilcilerin atanmasının dışında hangi adımlar atılabilir onun üzerinde çalışılacak” dedi. Çavuşoğlu, normalleşme diplomasisinin bir sonraki adımında özel temsilcilerin güven arttırıcı adımları görüşeceğini dile getirdi.

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TEMASLARI SÜRDÜRÜYORUZ

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çavuşoğlu, “Burada ABD ile Rusya arasındaki diyalog süreci belirleyici olacak. NATO şimdi Rusya’ya önce sözlü cevap verdi, Rusya’nın teklifleri vardı. Şimdi yazılı bir şekilde de verecek. Gerginlik halen devam ediyor, halen durum ciddi. Bizler de temaslarımızı sürdüreceğiz. Bu şekilde gerginliğin azaltılmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

TÜRKİYE ERMENİLERİ MUTLU

Ermenistan ile Türkiye arasındaki normalleşme adımları Türkiye’deki Ermeni cemaatini sevindirdi.

Ermenistan’la dostluk adımları... Hedef tam normalleşme

Türkiye Ermenileri Patriği Sahag Maşalyan: “Gerek yatırım, gerek kültürel açıdan her iki derin tarihe sahip komşu ülkelerin ilişkilerini sağlamlaştıracak tüm adımların kıymetli olduğunu kabul etmeliyiz. Her iki toplumun birbirini tanıması, beraber çalışmalar yürütebilmesi, yatırımlar yapabilmesi ve bu doğrultuda zengin kültürel değerlerin ortak bir paydada buluşması için ilişkilerin gün geçtikçe daha iyiye gitmesi İstanbul Ermenileri için de son derece önemlidir.”

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Karagözyan Vakfı Okulları Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Dikran Gülmezgil: “Türkiye’nin artık bu noktadan sonra Ermenistan’a her konuda el uzatması gerekir. Türkiye’nin Ermenistan’a ağabeylik yapması lazım. Güzel bir gelişme.”

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan: “Uçuşların başlaması bende iyimserlik oluşturdu. Sınırların açılması gerekir, diplomatik ilişkiler de düzelmelidir. Bu ilk adım olmalıdır. İlişkiler daha da genişlemelidir.”

Azınlık Vakıfları Temsilcisi Prof. Dr. Toros Alcan: “Olumlu buluyorum ve gecikmiş bir adım olarak görüyorum. Dostluk dilinin tekrar gelmesi çok anlamlı. Umarım barış ortamı geri döner. Savaşların olmadığı yeni bir dostluğa kapı aralanır.”(İSTİHBARAT SERVİSİ)

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İKİ TOPLUMU DA RAHATLATIR

Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesinin ‘önemli’ bir adım olduğunu söyleyen tarihçiler ve uluslararası ilişkiler uzmanları gelişmeyi şöyle değerlendirdi:

Ermenistan’la dostluk adımları... Hedef tam normalleşme

Prof. Dr. İlber Ortaylı (Galatasaray Üniversitesi): “Türkiye her zaman Azerbaycan’ın hassasiyetlerini gözettiği için Ermenistan’a mesafeliydi. Ama şimdi durum değişti. İlişkilerin gelişmesinin önündeki engellerden biri (Karabağ işgali) kalktı. Ermenistan ekonomik olarak da demografik olarak da çok zor bir durumda. Yoluna salimen devam edebilmesi için bu ilişkileri sağlıklı yürütmesi şart. Mevcut yaklaşım iyi. Ben daha da iyi olacağını düşünüyorum.”

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Ermenistan’la dostluk adımları... Hedef tam normalleşme

Prof Dr. Ahmet Kasım Han (Aydın Üniversitesi): “İlişkilerin normalleşmesi iki ülkenin de faydasına. Ama daha ziyade Ermenistan’ın faydasına. Ermenistan’ın bu konuda daha gayretli olması gerekir. Zira temel problemler Ermenistan tarafından kaynaklanıyor. Karabağ meselesi onlardan biriydi. O çözüldü. Ama Ermenistan meclisinin aldığı bazı kararlar var. Onların da kalkması gerekir. Bu tür iddialarından vazgeçmeyen bir Ermenistan ile Türkiye ilişkilerini zaten normalleştiremez.”

GERİLİM GEVŞEYECEKTİR

Prof. Dr Necmettin Alkan (Sakarya Üniversitesi): “Her bakımdan önemli bir gelişme. Türkiye zaten tarihsel olarak iddialı bir geçmişe sahip. Bu tür gelişmeler hep Türkiye’nin lehinedir. Ticari anlamda da diplomatik anlamda da iki ülkeye büyük fayda sağlar. Bugüne kadarki gergin ve çatışmalı süreç iki toplumu da geriyordu. Şimdi bu gerilim bir gevşeme sürecine girecektir. İki toplumu da rahatlatacaktır.”

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Doçent Dr. Aylin Ünver Noi (Haliç Üniversitesi): “Karabağ işgali bu tür girişimlerin önündeki önemli bir sorundu. Bu sorun son savaşla ortadan kalkınca sürecin önü açılmış oldu. Bu açılımın neticesinde hem ticari hem siyasi anlamda önemli gelişmeler olacaktır. Ermenistan sıkışıp kalmış bir ülkeydi. Ekonomik durumu zaten hiç iyi değil. Hem Azerbaycan hem Türkiye ile sınırının açılması ve ilişkilerin gelişmesi halklar arasında geçmişten beri birikmiş olumsuz duygu ve düşüncelere de etki edecek. Yeni nesiller geçmişteki olumsuzlukların gölgesinde kalmayacak. Türkiye zaten bu konuda kapılarını hiçbir zaman tamamen kapatmamıştı.” (Musa KESLER)

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#Ermenistan#Mevlüt Çavuşoğlu#Normalleşme

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