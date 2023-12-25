×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Ermenek'teki maden faciasında 'Oğlum yüzme bilmezdi' sözleriyle yürekleri yakmıştı! Ayşe Gökçe hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Karaman#Ermenek#Ayşe Gökçe
Ermenekteki maden faciasında Oğlum yüzme bilmezdi sözleriyle yürekleri yakmıştı Ayşe Gökçe hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2023 16:53

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 2014 yılında maden faciasında hayatını kaybeden oğlu Tezcan Gökçe'nin arama çalışmalarında "Oğlum yüzme de bilmezdi, suyun içinde ne yaptı" sözleriyle tanınan ve o dönem herkesi duygulandıran Ayşe Gökçe (82) hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde Pamuklu köyünde bulunan Has Şekerler Madencilik Şirketi'ne ait linyit ocağında 28 Ekim 2014'te eski ocakta biriken suyun basması sonucu 18 işçi mahsur kaldı, arama kurtarma çalışmaları 38 gün sürdü. İşçilerden kurtulan olmadı.

Kurtarma çalışmaları sırasında işçilerden Tezcan Gökçe'nin annesi Ayşe Gökçe, "Oğlum yüzme de bilmezdi, suyun içinde ne yaptı" sözleriyle tüm ülkede tanındı. Ayşe Gökçe, bugün evinde fenalaşarak hayatını kaybetti.

Ermenekteki maden faciasında Oğlum yüzme bilmezdi sözleriyle yürekleri yakmıştı Ayşe Gökçe hayatını kaybetti

İlgili HaberOğlum yüzme de bilmezdi, suyun içinde ne yaptı'Oğlum yüzme de bilmezdi, suyun içinde ne yaptı'Haberi görüntüle

Eşi Recep Gökçe de oğlu Tezcan Gökçe'nin cenaze törenine yırtık lastik ayakkabısıyla katılmasıyla gündeme gelmişti. Recep Gökçe de 3 yıl önce koronavirüse yenik düşü.

Haberin Devamı

Gökçe'nin cenaze namazı bugün Ermenek ilçesi Kazancı beldesinde, belde mezarlığındaki oğlu Tezcan Gökçe'nin mezarının yanına defnedildi. 

İlgili HaberOğlunun cenazesine yırtık lastik ayakkabılarıyla katılması yürek burkmuştu... Kahreden haberOğlunun cenazesine yırtık lastik ayakkabılarıyla katılması yürek burkmuştu... Kahreden haberHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Karaman#Ermenek#Ayşe Gökçe

BAKMADAN GEÇME!