Erkekler dikkat! Aşırı sıcaklar kısırlık yapıyor

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Türkiye’yi kasıp kavuran sıcakların tansiyondan beyin kanamasına kadar sağlık için yaratabileceği risklere bir yenisi daha eklendi. Sıcak havanın erkeklerde kısırlığa yol açabileceği uyarısı yapıldı. Açıklama İç Hastalıkları ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Ertan Cevizci’den geldi. Sıcak havalardan kaynaklanan sperm düşüklüğü riski hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Cevizci, kısırlık riskinden korunmak için erkeklere “Sıcak havada dar jean giymeyin, bol su için” uyarısında bulundu. Cevizci, Hürriyet’e şunları söyledi:

BOL GİYİNİN, SU İÇİN

“Sıcak hava koşulları sperm üretimini etkileyerek düşük sperm kalitesi ve sayısına neden olabiliyor. Sıcak havalarda sperm sağlığını korumak önemli. Erkekler aşırı sıcaklardan kaynaklanan riskleri minimize etmek için özellikle sıcak günlerde, dar ve sıkı iç çamaşırları yerine rahat, pamuklu iç çamaşırlar ve bol giysiler tercih etmeli. Örneğin dar jean giymemeli. Yeterli su tüketimi, vücut sıcaklığını dengede tutarak sperm sağlığını olumlu etkiler. Günlük su ihtiyacını karşılamak önemli.”

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DOĞURGANLIKİÇİN ÖNEMLİ

“Aşırı sıcaklık sperm üretimini olumsuz etkiliyor. Bu nedenle sıcak suya uzun süre maruz kalmaktan kaçınılmalı. Dengeli ve sağlıklı beslenmek, genel sağlık durumunu iyileştirerek sperm kalitesini artırabilir. Düzenli egzersiz yapmak, genel sağlığı destekleyerek sperm üretimini olumlu etkileyebilir. Erkeklerin doğurganlık ve sperm sağlığını korumak için bu önerilere kesinlikle dikkat etmeleri gerekiyor. Aynı zamanda doktorlarına danışmaları da önemli. Sıcak hava koşullarının sperm düşüklüğü riskini artırabileceğinin farkında olarak, sağlıklı yaşam tarzı seçimleriyle bu riski minimize etmek mümkün.”