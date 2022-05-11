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‘Erkek odalarımız dolu’ cezası: 3 bin TL

#TİHEK#Alanya#Konaklama
‘Erkek odalarımız dolu’ cezası: 3 bin TL

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), iki erkeğin konaklama talebini, ‘sınırlı sayıda bulunan erkek konaklama odalarının dolu olduğu’ gerekçesiyle reddeden otele 3 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

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İş gezisi nedeniyle iki avukat arkadaş Vural Yıldırım ve Şahin Antakyalıoğlu, konaklamak için Alanya’daki Miarosa İncekum Beach Otel ile iletişime geçti. Ancak otel yetkilisi ‘sınırlı sayıda bulunan erkek konaklama odalarının dolu olduğu’ gerekçesiyle iki arkadaşın rezervasyon talebine olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine Vural Yıldırım, “Cinsiyetleri nedeniyle otele alınmadıklarını, ayrımcılığa maruz kaldıklarını” savunarak, TİHEK’e başvurdu. TİHEK, cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığı gerekçesiyle, otele 3 bin TL para cezası uygulanmasına karar verdi. Kararın gerekçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından bir seyahat acentasının tur programına tek erkek misafir kabul etmemesi nedeniyle ceza uyguladığının tespit edildiği belirtildi ve şöyle denildi: “Başvuranın cinsiyeti nedeniyle konaklama hizmetinden mahrum bırakıldığı AİHS ve anayasada düzenlenen ayrımcılık yasağının cinsiyet temeline dayalı olarak ihlal edildiği kanaatine varılmıştır.”

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#TİHEK#Alanya#Konaklama

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