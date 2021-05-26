Erkam Yıldırım suç duyurusunda bulundu

Erkam Yıldırım’ın, avukatı Muhammed Gök aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, yurtdışında olan Sedat Peker’in YouTube’dan 23 Mayıs’ta bir video yayınlayıp Erkam Yıldırım hakkında birden çok iftira, itham ve isnatlarda bulunduğu belirtildi. Dilekçede, “Toplumun gözünde yanlış bir algı oluşturma gayreti taşıyan, açıkça hakaret ve iftira içeren bir paylaşım olduğu izahtan varestedir” denildi.

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