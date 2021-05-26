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Aziz ÖZEN / İSTANBUL
Haber Giriş: 26.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Erkam Yıldırım suç duyurusunda bulundu

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Erkam Yıldırım suç duyurusunda bulundu

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım, Sedat Peker’in kendisiyle ilgili iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Erkam Yıldırım’ın, avukatı Muhammed Gök aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, yurtdışında olan Sedat Peker’in YouTube’dan 23 Mayıs’ta bir video yayınlayıp Erkam Yıldırım hakkında birden çok iftira, itham ve isnatlarda bulunduğu belirtildi. Dilekçede, “Toplumun gözünde yanlış bir algı oluşturma gayreti taşıyan, açıkça hakaret ve iftira içeren bir paylaşım olduğu izahtan varestedir” denildi.

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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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