Eris varyantı Türkiye’de... Aynı ilde 9 kişide görüldü

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Bakan Koca sosyal medya hesabından şunları söyledi: “Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarı’mızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız.”

GRİPTEN FARKLI DEĞİL

Şu ana kadar virüsün en hızlı bulaşan varyantlarından biri olan Eris’in iyi tarafı hastalığın seyrinin hafiflemiş olması. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Enfeksiyon Çalışma Grubu Sözcüsü Prof. Dr. Berna Kömürcüoğlu, “Eris bize yabancı bir varyant değil. Omikron’un bir alt varyantı” dedi ve şunları söyledi: “Eris şimdiye kadar saptanan en hızlı bulaşan varyant. Ancak sevindirici olarak ağır hastalık ya da mortalitede artışa neden olmadığı düşünülüyor. Belirtileri gribal semptomlardan çok farklı değil. Mevcut aşılar ve tedavi bu varyantta da etkin ancak 2023-2024 kışı için Biontech’in geliştirdiği monovalan COVID-19 aşısı, XBB varyantı içerdiği için Eris’e karşı da daha yüksek koruyuculuğa sahip. Yeni varyant ve sonbaharın gelmesiyle vaka sayılarında artışlar gözlenebileceği tahmin ediliyor. Kapalı alanlar, sinema ve konser gibi kalabalık aktivitelerde yayımı arttırdığı gösterildi. Global olarak bakıldığında dünya çapında COVID-19’a bağlı hastane yatışları ve ölüm oranlarında azalma eğilimi devam ediyor ama özellikle kış aylarında vaka artışları olabilir. Önlemleri elden bırakmamak gerekiyor.”

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BELİRTİLERİ NELER?

- Boğaz ağrısı

- Burun akıntısı

- Hapşırma

- Öksürük

- Baş ağrısı

- Ses kısıklığı

- Kas ağrıları

- Koku almada değişiklik.