Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Eriğin tanesi 10, kilosu bin lira

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Erik#Manav
Eriğin tanesi 10, kilosu bin lira
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2023 10:58

ANTALYA'da manav tezgahlarına çıkan eriğin tanesi 10 liradan, kilosu ise bin liradan satışa sunuldu.

Haberin Devamı

Yaz meyvesi erik sezonun ilk hasadının ardından manav tezgahlarında yer almaya başladı. Antalya'daki manavlarda eriğin kilosu, bin liradan satışa sunuldu. İçerisinde 8 adet bulunan 80 gramlık paketlerde 80 liraya satılan erik, çoğunlukla hamileler, çocuklar ve kentteki yabancılardan ilgi görüyor.

Eriğin tanesi 10, kilosu bin lira

Konyaaltı ilçesinde manav işleten Emin Meral, "Sezonun ilk eriklerinin kilosu bin liradan satışa çıktı. Tezgahımızda 80 gramlık paketlerde 80 liraya satıyoruz. Paketlerde genellikle 8 tane erik bulunuyor. Çoğunlukla hamileler, çocukları erik isteyen aileler ve yabancılar satın alıyor. Fiyatını pahalı bulanlar da başka zaman satın alacağını söyleyerek gidiyor" dedi. Manav tezgahlarında yaz meyvelerinden karpuz ise kilosu 40 lira, kavun kilosu 35 liradan satılıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Erik#Manav

BAKMADAN GEÇME!

Dünya konuşan köpekleri tartışıyor Acıkınca mama sıkılınca oyun diyorlar... Komutla oyuncak getirmekten ne farkı var

Dünya 'konuşan' köpekleri tartışıyor! Acıkınca 'mama' sıkılınca 'oyun' diyorlar... Komutla oyuncak getirmekten ne farkı var?

#Köpek
Hava kirliliği hakkında çarpıcı araştırma Sadece fizyolojimizi değil psikolojimizi de bozuyor

Hava kirliliği hakkında çarpıcı araştırma! Sadece fizyolojimizi değil psikolojimizi de bozuyor

#Hava Kirliliği
Henüz 20 yaşındayken bilim tarihine geçti ama günümüzde neredeyse adını bilen bile yok... Bugün olsa dahi çocuk muamelesi yapardık

Henüz 20 yaşındayken bilim tarihine geçti ama günümüzde neredeyse adını bilen bile yok... 'Bugün olsa dahi çocuk muamelesi yapardık'

#Jeremiah Horrocks