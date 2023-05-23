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Ergene Nehri’nin suyu 3’üncü derece kirli

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#Trakya#Ergene Nehri#Su Kirliliği
Ergene Nehri’nin suyu 3’üncü derece kirli
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 07:00

Trakya’da sık sık kirliliği ile gündeme gelen Ergene Nehri’nde, çevre endüstriyel analiz incelemesi yapıldı. Buna göre; Ergene’nin suyu üçüncü derece kirli çıktı.

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Yıldız Dağları’ndan doğup, 283 kilometre yol katederek Meriç Nehri ile birleştikten sonra Ege Denizi’ne dökülen Ergene Nehri, kimyasal ve evsel atıklar nedeniyle yıllardır kirli akıyor. Edirne’de Uzunköprü Belediyesi, Ergene Nehri’nin 5 noktasından su aldırıp, analiz yaptırdı. Hazırlanan raporda, nehir suyunun izin verilen çevresel kriterlerin üzerinde kirli olduğu belirtildi. Raporu inceleyen Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Ergene’nin bölgede önemli olduğunu, yerleşim yerleri ile endüstriyel bölgeden etkilenen bir nehir olduğunu söyledi.

Tarımsal ve gübreleme faaliyetleri nedeniyle bölgede azot fosfor ve gres yağı gibi konsantrasyonların arttığını vurgulayan Prof. Dr. Tecer, “Yapılan analizler sonucunda; buradaki yer üstü sularının 3’üncü derecede kirlenmiş bir su olduğunu görüyoruz. Yer üstü suları, çevre kriterlerine göre değerlendirdiğimiz zaman hiçbir şekilde içme ve kullanma amacı ile kullanılamayacak. Ancak arıtılmadan sonra bazı sulama ihtiyaçlarında kullanılabilecek su kalitesine dönüştüğünü görüyoruz. Bir dikkat çeken nokta da demirin yüksekliği; demir konsantrasyonları da burada yüksek” dedi.

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Ergene Nehri’nin suyu 3’üncü derece kirli
Su kalite özellikleri sıralamasında 3’üncü sınıf derecesi gıda, tekstil gibi nitelikli su gerektiren tesisler hariç olmak üzere, uygun bir arıtmadan sonra su ürünleri yetiştiriciliği için kullanılabilir nitelikte su ve sanayi suyu olarak tanımlanıyor.

‘ARITMASI OLMAYAN FABRİKALAR KAPATILMALI’

Trakya Platformu Hukuk Kurulu Üyesi Avukat Bülent Kaçar ise kirliliğin kaynağından engellenebileceğini kaydetti, arıtması olmayan fabrikaların geçici veya süreli kapatılması gerektiğine vurgu yaptı. Kaçar, “Ergene Havzası’ndan Trakya’ya yaratılan bu kara tabloyu ancak devletin ve bakanlıkların alacağı etkin ve sürekli denetim tedbirleri ile önlemek mümkündür. Aksi takdirde birtakım günlük çözümlerle ya da açıklamalarla bu kara tablo devam edecek” dedi.

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#Trakya#Ergene Nehri#Su Kirliliği

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